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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Областной архив отправляют в ссылку?

Категория: Новости


Областной архив отправляют в ссылку?

  Новое здание для одесского областного архива может быть построено …за пределами городской черты. Такая информация получена из пресс-службы областного совета.

Напомним, что с послевоенных времен и по сей день архив расположен в здании на улице Жуковского, где ранее располагалась знаменитая Бродская синагога. Здание уже давно находится в аварийном состоянии.

Руководство архива уже неоднократно поднимало вопрос о переезде, поскольку условия в этом здании уже не отвечают никаким современным требованиям для хранения документов. Кроме того, аварийное состояние здания угрожает не только документам, но и людям.

Ранее планировалось перевести архив в здание в районе Дома офицеров, однако от этого проекта отказались. В первую очередь, из-за недостаточной площади помещения. Именно поэтому рассматривается вариант строительства нового здания. Но почему оно должно располагаться за городом и как в этом случае туда будут добираться сотрудники и посетители, пока совершенно неясно. Как, собственно и то, где именно и на каком расстоянии от города планируется возвести новое здание областного архива.



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