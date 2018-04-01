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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Дело «Виктории». Воспитательница частично признала вину

Категория: Новости


  Об этом воспитательницы муниципального пансионата «Виктория» Наталья Янчик сообщила в ходе выступления на судебных слушаниях в Киевском районном суде.

По ее словам, после того, как руководство убедило ее подписать документ о том, что она отвечает за противопожарное состояние объекта, она практически ничего не сделала в этом направлении.

Однако, по ее словам, руководство просило подписать эти документы только на неделю. А еще почти за три недели до трагедии она и вовсе уехала из лагеря. При этом подсудимая утверждает, что не знала о том, что продолжает официально считаться ответственной за противопожарную безопасность лагеря.

Напомним, что основным обвиняемым по делу «Виктории» явяется ее тогдашний директор Петр Саркисян.



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