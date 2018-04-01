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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Возле Приморского суда проходит акция протеста

Категория: Новости

Возле Приморского суда проходит акция протеста

  Под Приморским районным судом сейчас проходит акция протеста. Жители Раздельнянского района, Одесской области протестуют против главы Раздельнянского районного совета — Феликса Сигала.

Его обвиняют в коррупции, растрате государственного бюджета, а также причастности к сотрудничеству с Российской Федерацией.

Под судом собралось немало людей с плакатами, они выражают недовольство главой своего района.
Под Приморским судом люди собрались не случайно, именно здесь слушается дело о подделке документов об высшем образовании Феликсом Сигалом.


Источник: OD область. Онлайн



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