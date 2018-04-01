Возле Приморского суда проходит акция протеста

Под Приморским районным судом сейчас проходит акция протеста. Жители Раздельнянского района, Одесской области протестуют против главы Раздельнянского районного совета — Феликса Сигала.

Его обвиняют в коррупции, растрате государственного бюджета, а также причастности к сотрудничеству с Российской Федерацией.

Под судом собралось немало людей с плакатами, они выражают недовольство главой своего района.

Под Приморским судом люди собрались не случайно, именно здесь слушается дело о подделке документов об высшем образовании Феликсом Сигалом.