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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Дело чиновников Овидиопольского района ушло в суд

Категория: Новости

Дело чиновников Овидиопольского района ушло в суд

  Депутат Овидиопольского райсовета вместе с должностными лицами Овидиопольской райгосадминистрации (бывший начальник управления, начальник отдела и главный специалист администрации) подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Прокуратура Одесской области.

Правоохранители выяснили, что в преступной деятельности были замешаны по меньшей мере 70 человек.

В течение 2013-2016 годов члены группировки присвоили более 5 миллионов гривен из бюджета, это была соцпомощь для малообеспеченных семей.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч. 3, 5 ст. 191 УК Украины (хищение бюджетных средств в особо крупных размерах).


Источник: OBLVESTI



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