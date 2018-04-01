Дело чиновников Овидиопольского района ушло в суд

Депутат Овидиопольского райсовета вместе с должностными лицами Овидиопольской райгосадминистрации (бывший начальник управления, начальник отдела и главный специалист администрации) подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Прокуратура Одесской области.

Правоохранители выяснили, что в преступной деятельности были замешаны по меньшей мере 70 человек.

В течение 2013-2016 годов члены группировки присвоили более 5 миллионов гривен из бюджета, это была соцпомощь для малообеспеченных семей.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч. 3, 5 ст. 191 УК Украины (хищение бюджетных средств в особо крупных размерах).