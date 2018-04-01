10-го апреля одесситы будут проходить проверку металлоискателем

Одесская полиция усилит меры безопасности 10 апреля, в связи с проведением мероприятий, посвященных 74-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области.

В областном центре будет усилено патрулирование улиц и мест массового скопления граждан. Для обеспечения общественного порядка будут задействованы более 1,5 тыс. правоохранителей, среди которых более 300 бойцов Национальной гвардии Украины.

На территории проведения массовых мероприятий будут работать фильтрационно-пропускные пункты, оснащенные металлоискателями. Как сообщил начальник ГУНП в Одесской области, генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин проход к местам проведения мероприятий будет осуществляться исключительно через них:

"Ситуация в городе контролируется и стабильная. В полиции достаточно сил и средств, чтобы не допустить провокаций", - рассказал Д.Головин.

Также в районах проведения массовых мероприятий будет ограничено движение автотранспорта.

Кроме того, полиция напоминает, что в Украине действует запрет на символику коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. За ее использование, в том числе, в виде сувенирной продукции, нарушителю грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Добавим, согласно распоряжению, опубликованному на сайте Одесскго горсовета, чиновники рекомендовали полиции временно запретить парковку автотранспорта и ограничить его движение 10 апреля 2018 года на:

- Аллее Славы в парке им. Т. Шевченко (с 08.30 до 10.30);

- пл. Десятого апреля, по просп. Шевченко до пл. Десятого апреля и на прилегающих к площади улицах (с 10.00 до 11.30).