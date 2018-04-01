В Одессе состоялся конкурс инновационных проектов в сфере экологии

5 апреля в Одесском государственном экологическом университете прошло подведение итогов городского конкурса изобретательских и рационализаторских проектов эколого-натуралистического направления «Odessa ecocompetition school – 2018».

Мероприятие было приурочено ко Дню экологических знаний, который отмечается 15 апреля.

Организаторами выступили Одесский государственный экологический университет в партнерстве с Департаментом образования и науки Одесского городского совета, ОО Центр Демократического Развития Молодежи «Синергия», WWF в Украине, Научный центр «Экология».

Конкурс предполагал участие в нескольких направлениях: охрана окружающей среды и рациональное природопользование; экологически безопасные технологии и ресурсосбережение; биология, химия, здравоохранение; изобретательство в области устойчивого развития.

Главной целью конкурса стало привлечение школьников к практической деятельности по решению проблем окружающей среды, развитие экологических ценностей, формирование знаний и умений исследовательского характера.

«Участниками конкурса были школьники 8-10 классов из школ и профессиональных училищ города Одессы, которые небезразличны к экологическим проблемам и стремятся создать интересные эко-проекты и стартапы. Школьники исследовали и представили разнообразные темы: проблемы мусора Одесса, влияние синтетических витаминов на организм человека, пути решения проблем загрязнения воздуха, антропогенное воздействие на экосистемы Сухого лимана и другие», — говорит представитель экологического университета Наталия Власенко.

После презентаций были подведены итоги, и все участники получили сертификаты, а лучшие и самые оригинальные работы по оценкам жюри получили ценные призы.