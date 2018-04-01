Частоту полетов из Одессы в Стамбул увеличили в два раза

Количество полетов из Одессы в турецкий Стамбул увеличили с 14 до 28 рейсов в неделю для каждой из сторон.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали представители гражданской авиации Турции и Госавиаслужбы Украины 3 апреля в Анкаре.

Стороны договорились увеличить квоту на полеты на линии Одесса-Стамбул в два раза, а также внести четыре новых турецких города в список пунктов, из которых возможно выполнение рейсов в Украину.

Также в качестве пунктов полетов на территории Турции, помимо Стамбула и Анкары, были внесены Измир, Бодрум, Бурса и Даламан. Для маршрута Киев-Измир установлена квота в 21 рейс в неделю, а для остальных направлений - 7 рейсов в неделю.

Напомним, Международный аэропорт "Одесса" по итогам работы в феврале увеличил показатель пассажиропотока на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В частности, услугами Одесского аэропорта в феврале воспользовались 77 тысяч пассажиров, из которых 60471 в международном направлении и 16743 - на внутренних рейсах.

Всего за два месяца работы в 2018 году аэропорт обслужил 166 852 пассажира. Рейсов в указанный период было отправлено и принято на 11,4% больше, чем за январь-февраль 2017 года - 1 879. Из них 1 360 - международных, 519 - внутренних.

Отметим, аэропорт Одесса в 2017 году обслужил 1 миллион 228 тысяч пассажиров, что на 18,3% больше показателей годом ранее. Основной пассажиропоток наблюдался на международных направлениях - более 980 тыс. человек.