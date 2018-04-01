Одесситам показали новый транспорт «Укрпочты»

6 апреля Одесский региональный филиал «Укрпочты» провел выставку: одесситам показали новый транспорт и новую марку.

Руководитель одесского филиала Сергей Дрозд пообещал, что теперь посылки с «Укрпочтой» доходить будут намного быстрее.

«Сегодня в «Укропочту» поступили новые автомобили, которые будут заменять старые. Теперь пенсии и газеты будут приходить намного быстрее. При поддержке облсовета и города мы будем развиваться дальше», — пообещал Дрозд.

По его словам, и заработная плата у сотрудников «Укрпочты» заметно возросла, она теперь составляет 10-12 тысяч гривен.