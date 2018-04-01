Мужчину напавшего на молодых парней с ножом отправили за решетку

45-летнего одессита, напавшего с ножом на двух юношей и убившего одного из них, посадили за решетку в качестве меры пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Напомним, 2 апреля возле магазина по улице Ицхака Рабина в Одессе пьяный подозреваемый с ножом напал на двух 18-летних юношей и ударил одного из них ножом в грудь, а другого — в спину.

Обоих пострадавших госпитализировали, но спасти жизнь раненого в грудь парня врачи не смогли.

В тот же день полицейские задержали 45-летнего подозреваемого и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Теперь же суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.