Одесский судья предпочел домашнему уюту членовредительство

Зрелищный скандал устроил в Николаевском суде одесский судья Алексей Буран.

Когда выяснилось, что суд отклонил его ходатайство об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест, он начал кричать и даже, как сообщают информационные агентства, в знак протеста якобы пытался проколоть себе запястье шариковой ручкой.

Что вызывало столь бурную реакцию подсудимого судьи, которого только недавно сменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест- осталось непонятным. Единственное, что можно было уразуметь из сбивчивых выкриков подсудимого, так это то, что ему нужно следить за родителями.

Напомним, что Алексей Буран который обоснованно подозревался во взяточничестве, когда к нему пришли детективы НАБУ, вначале забаррикадировался в доме, а затем открыл огонь в сторону правоохранителей, после чего сбежал.