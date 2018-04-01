К воскресенью половина «Украинской Венеции» может оказаться под водой

Такой неутешительный прогноз сделали синоптики. По их расчетам, сильный нагонный ветер, дующий там со вчерашнего дня, в ближайшие двое суток еще более усилится.

В результате уровень воды в Дунае в районе Вилково значительно повысится. Синоптики допускают, что уже в воскресенье вода может накрыть до половины города.

Отметим, однако, что значительная часть Вилково находится под водой постоянно . Ведь многие дома там установлены на сваях, а между ними вместо улиц и переулков- дунайские протоки. Именно поэтому город и называют «Украинской Венецией».