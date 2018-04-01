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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

К воскресенью половина «Украинской Венеции» может оказаться под водой

Категория: Новости


К воскресенью половина «Украинской Венеции» может оказаться под водой

  Такой неутешительный прогноз сделали синоптики. По их расчетам, сильный нагонный ветер, дующий там со вчерашнего дня, в ближайшие двое суток еще более усилится.

В результате уровень воды в Дунае в районе Вилково значительно повысится. Синоптики допускают, что уже в воскресенье вода может накрыть до половины города.

Отметим, однако, что значительная часть Вилково находится под водой постоянно . Ведь многие дома там установлены на сваях, а между ними вместо улиц и переулков- дунайские протоки. Именно поэтому город и называют «Украинской Венецией».



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