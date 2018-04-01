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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Рейдерский захват в одесской «Грековке»

Категория: Новости

Рейдерский захват в одесской «Грековке»

  Сегодня в отдельно стоящее одноэтажное здание Одесского художественного училища имени Грекова по улице Преображенской, 14 вломились мужчины в форме «Спецотряд».

Они поменяли замки, а руководству училища сообщили, что эта теперь частная собственность. Руководил операцией предприниматель Барановский Сергей Владимирович. Он же показал договор купли-продажи квартиры, находящейся якобы вместо помещения художественных мастерских.

Когда прибыли СМИ и полиция, захватчики скрылись. СМИ сообщили со ссылкой на пресс-службу облсовета, что это рейдерский захват.


Источник: Культурометр



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