Рейдерский захват в одесской «Грековке»

Сегодня в отдельно стоящее одноэтажное здание Одесского художественного училища имени Грекова по улице Преображенской, 14 вломились мужчины в форме «Спецотряд».

Они поменяли замки, а руководству училища сообщили, что эта теперь частная собственность. Руководил операцией предприниматель Барановский Сергей Владимирович. Он же показал договор купли-продажи квартиры, находящейся якобы вместо помещения художественных мастерских.

Когда прибыли СМИ и полиция, захватчики скрылись. СМИ сообщили со ссылкой на пресс-службу облсовета, что это рейдерский захват.