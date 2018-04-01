Дело в отношении прокурора из Черноморска передано в суд

В середине августа прошлого года правоохранители поймали на взятке 33-летнего прокурора Ильичевской местной прокуратуры.

Прокурор через адвоката требовал от жителя Одесской области пять тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности и снятие ареста с имущества. Правоохранители задержали злоумышленника после получения всей суммы взятки в Одессе возле одного из административных зданий облпрокуратуры.

Как сообщает отдел связей с общественностью Генеральной прокуратуры Украины, в настоящее время закончено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению прокурора Ильичевской местной прокуратуры. В суд передан обвинительный акт.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины, по совокупности преступлений прокурору грозит наказание в виде лишения свободы от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.