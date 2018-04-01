Глеб Милютин: около 1200 пользователей мобильного приложения «Легальный Акциз» приобщились к противодействию незаконному обороту подакцизной продукции

По словам начальника Главного управления ГФС в Одесской области Глеба Милютина мобильное приложение «Легальный Акциз», внедренное в Одесской области, набирает популярности среди граждан.

Мобильное приложение с помощью Play Market и App Store уже загрузили около 1200 пользователей. Этот электронный сервис призван в современный способ противодействовать незаконному обороту подакцизной продукции.

За первые две недели работы через мобильное приложение в Главное управление ГФС в Одесской области и Главное управление Национальной полиции в Одесской области направлено 73 сообщения, в которых граждане заявили о реализации алкогольной и табачной продукции без марок акцизного налога, без разрешительных документов (лицензий), невыдаче фискального чека и продаже подакцизной продукции несовершеннолетним.

— отметил руководитель Главного управления ГФС в Одесской области.

Наибольшее количество жалоб (61) прислали одесситы. Также о фактах нарушений сообщили жители Балтского, Лиманского, Овидиопольского и Беляевского районов области.

В данное время Главным управлением ГФС в Одесской области начаты проверки по фактам, изложенным в жалобах, — преимущественно относительно реализации продукции без марок акцизного налога и невыдачи фискального чека.