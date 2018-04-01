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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Вкладчики «Набережного квартала» перекрыли улицу

Категория: Новости

Вкладчики «Набережного квартала» перекрыли улицу

  Люди, которые пока так и не дождались своего жилья в жилом комплексе «Набережный квартал», который находится на Жаботинского 3/1, перекрыли Фонтанскую дорогу между 6-й и 7-й станциями.

Одесситы потребовали взять под контроль дело в отношении застройщиков.

Отметим, что все счета «Набережного квартала» были заморожены еще в декабре 2016 года.

На тот момент несколько десятков человек уже успели полностью проплатить стоимость жилья.

Напомним, что помимо заброшенного долгостроя в Одессе, у этой компании есть такие же брошенные проекты во многих других регионах Украины.


Источник: Odessa online



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