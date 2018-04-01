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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Дноуглублением в порту Черноморска займется китайская фирма

Категория: Новости

Дноуглублением в порту Черноморска займется китайская фирма

  Китайская компания выиграла тендер на дноуглубление порта Черноморск.
Об этом сообщил перед церемонией подписания контракта на реализацию проекта дноуглубления акватории морского порта Черноморск между АМПУ и компанией China Harbour Engineering Company LTD министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Проект по дноуглубление порта Черноморск, который АМПУ будет реализовывать совместно с китайской компанией, предусматривает увеличение глубин до 16 метров", - сказал В. Омелян. Как добавил он, компания China Harbour стала партнером АМПУ, выиграв прозрачный тендер. "Это позволило нам сэкономить 40 млн грн", - добавил В. Омелян.


Источник: Телеграф



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