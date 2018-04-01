Завершилась реконструкция фонтана «Ваза малая» в парке имени Шевченко

Сегодня, 6 апреля 2018 года, состоялся пробный запуск полностью восстановленного фонтана «Ваза малая» в центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко. Первый вице-мэр Одессы Анатолий Орловский проинспектировал выполнение этих работ.

Данный фонтан не работал около 30 лет, с начала 90-х годов. За это время оборудование и коммуникации фонтана пришли в негодность, а чаши фонтана были сильно разрушены и замусорены.

В марте 2015 года мэр Одессы Геннадий Труханов дал поручение руководителям профильных городских служб определить объем работ и сроки восстановления фонтана возле памятника воинам-интернационалистам в парке им. Т.Г. Шевченко, а также благоустроить прилегающую территорию.

Работы по реконструкции фонтана были начаты в ІІІ квартале 2017 года.

В результате реконструкции фонтана полностью заменены чаши фонтана, техническое помещение и коммуникации.

Фонтан оснащен инженерными системами водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. На сегодняшний день завершается благоустройство территории вокруг фонтана: уложена плитка, установлены новые скамейки и урны, облагорожена зеленая зона.

Фонтан оснащен подсветкой – 32 подводных светильника обеспечивают подсветку струй. Планируется, что подсветка фонтана будет включаться ежедневно с 20:00 до 23:00.

Торжественное открытие фонтана «Ваза малая» запланировано на 10 апреля 2018 года. Запуск восстановленного фонтана приурочат к 74-й годовщине освобождения Одессы от нацистских оккупантов.