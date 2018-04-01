Море «съело» фонтанские пляжи

На многих участках в курортной зоне на Большом Фонтане практически не осталось пляжной зоны.

Дело дошло до того, что в ряде отрезков морские волны накатывают прямо на опорную стену. Такая ситуация не только неудобна для отдыхающих, но и опасна для побережья.

Ведь, по словам экспертов, волны, подмывая стену, разрушают не только ее, но и расположенную наверху набережную, ну а вслед за ней начинают «ползти» прилегающие склоны.

Напомним, что такое положение уже создало аварийную ситуацию на 16 станции Большого Фонтана.

Что намерены сделать коммунальщики, чтобы восстановить пляжные зоны, пока непонятно. А ведь до официального начала курортного сезона осталось менее месяца…