Море «съело» фонтанские пляжи

Автор: Александр Михайлов «Слово»
На многих участках в курортной зоне на Большом Фонтане практически не осталось пляжной зоны.
Дело дошло до того, что в ряде отрезков морские волны накатывают прямо на опорную стену. Такая ситуация не только неудобна для отдыхающих, но и опасна для побережья.
Ведь, по словам экспертов, волны, подмывая стену, разрушают не только ее, но и расположенную наверху набережную, ну а вслед за ней начинают «ползти» прилегающие склоны.
Напомним, что такое положение уже создало аварийную ситуацию на 16 станции Большого Фонтана.
Что намерены сделать коммунальщики, чтобы восстановить пляжные зоны, пока непонятно. А ведь до официального начала курортного сезона осталось менее месяца…