При следующей попытке Михаила Саакашвили прорвать границу у нас будут трупы

Такое заявление сделал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщает ИА «Украинская правда», министр, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что во время прошлого прорыва границы Михаилом Саакашвили он лично давал указание пограничникам не применять оружие, чтобы не было жертв.

Однако, отвечая на реплику одного из журналистов о том, что «…если это имело место, скажем, в США. То там были бы трупы, министр ответил, что, если Михаил Саакашвили попытается таким образом снова прорвать границу Украины, то «…трупы будут и у нас!»

Таким образом, министр внутренних дел прямо дал понять, что украинские пограничники и силовые структуры, чтобы не допустить самовольного возвращения Михаила Саакашвили, готовы применять оружие на поражение!