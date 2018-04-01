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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Медицинская реформа буксует прямо на старте

Категория: Новости / Политика


Медицинская реформа буксует прямо на старте

Несмотря на то, что с момента начала практики подписания договоров между пациентами и т.н. «семейными врачами» прошло меньше недели, проблем тут оказалось куда больше, чем достижений.

Как выяснилось в ходе расследования телеканала «Интер», прежде всего сложности возникли в небольших городах и населенных пунктах, а так же в ряде районов.

Просто потому, что необходимо заносить данные каждого пациента в компьютер. А там на все медицинское учреждение может быть всего один-два компьютера. В результате процедура растягивается на целые дни. А в небольших населенных пунктах компьютеров может и не быть вовсе.

К тому же, и это, вероятно, главное, непонятно, кто и как будет обеспечивать охрану персональных данных пациентов.

Во всяком случае, именно на это обстоятельство обратил особое внимание начальник управления здравоохранения Львова Владимир Зуб.

И хотя, судя по аккаунту и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, ей - таки удалось уломать руководство львовского горздрава начать практику подписания договоров в электронном режиме, но как конкретно Минздрав намерен обеспечить сохранность личных данных десятков миллионов людей, так и осталось непонятным.

Во всяком случае, сама Ульяна Супрун никакого внятного объяснения по этому вопросу дать так и не смогла.



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