Несмотря на подтопление, ситуация в Вилково остается контролируемой

Так оценивает сложившуюся ситуацию в этой «Украинской Венеции» вице-губернатор Александр Терещук. По его словам, высота воды в районе города достигла 165 сантиметров.

Однако, «…коммунальная техника работает в штатном режиме. В случае необходимости эвакуации населения людей разместят в больнице, там приготовлены места. Служба ГСЧС отработала мероприятия в экстренной ситуации».

Напомним, что согласно прогнозам, уровень воды в районе Вилково будет продолжать расти и уже к воскресенью затопленной может оказаться половина города!