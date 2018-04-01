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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Несмотря на подтопление, ситуация в Вилково остается контролируемой

Категория: Новости


Несмотря на подтопление, ситуация в Вилково остается контролируемой

Так оценивает сложившуюся ситуацию в этой «Украинской Венеции» вице-губернатор Александр Терещук. По его словам, высота воды в районе города достигла 165 сантиметров.

Однако, «…коммунальная техника работает в штатном режиме. В случае необходимости эвакуации населения людей разместят в больнице, там приготовлены места. Служба ГСЧС отработала мероприятия в экстренной ситуации».

Напомним, что согласно прогнозам, уровень воды в районе Вилково будет продолжать расти и уже к воскресенью затопленной может оказаться половина города!



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