Анонс СЛОВО № 14 (1291) 2018 ВИДЕО

Кажется, долгожданная весна все-таки наступает. Хоть и с запозданием на месяц… Но наконец-то, вместо снега, мы увидели солнышко, пробивающиеся цветочки, в общем, жизнь продолжается. А у православных христиан заканчивается Великий пост. Еще буквально несколько дней и наступит Пасха – Светлое Христово Воскресение! И во всех одесских храмах во время ночной службы будут звучать такие жизнеутверждающие, такие прекрасные слова Святителя Иоанна Златоуста:

«Щедрый Владыка принимает и последнего, как первого

Итак, все войдите в радость Господа нашего; и первые и вторые получите награду;

Богатые и бедные, ликуйте друг с другом;

Воздержные и нерадивые, почтите этот день;

Постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне.

Трапеза обильна, — насыщайтесь все»

Ну а пока этот светлый день не настал вернемся к текущим делам и материалам нашей газеты.

Все настоящие одесситы знают, помнят и чтут дату – 10 апреля – День освобождения нашего города от немецко-румынских оккупантов. Этой памятной дате и событиям, с ней связанным, посвящена выходящая в номере статья Никиты Додона«Спасение 10 апреля: стремительным наступлением в 1944 году красноармейцы помешали истребить одесситов». В ней автор не только обращается к истории, но и задается вопросом: кому мешает память об Освобождении? И кому же она на самом деле так мешает?

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Речь не только о памятной дате 10 апреля, Дня Освобождения Одессы переписывается все что связано с памятью о Великой Отечественной войне нами сегодня руководят люди, которые признают себя идеологическими последышами колаборантов и нацистских преступников им не нудна память о народе победителе им нужен народ прислуга, который с радостью будет мыть унитазы на Западе и воспринимать безвиз как величайшее достижение власти. Поэтому под видом декоммунизации стираются названия, уничтожаются материальные носители памяти тех лет.

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Колонка редактора выходит с заголовком «Что будут «продавать» на президентских выборах?»

Весьма интригующий заголовок. И что же?

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Один известный киевский политтехнолог на этой неделе опубликовал перечень основных тем, с которыми пойдут кандидаты на очередные выборы президента. И хотя остается интрига, кто именно будет участвовать в этих выборах, тем не менее, основные кандидатуры уже проявились. О темах и кандидатах читайте в уже свежем номере газеты Слово.

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«Остаточнэпрощавай» России в редакции министра Павла Климкина. – Так называется выходящая в номере статья Эллы Алыбиной, в которой идет речь об очередной бредовой идее наших властей, а именноо возможно перехода с кириллицы на латиницу.

«Рискнула бы назвать занятия наших власть предержащих своего рода соревнованиями по тому, как с наиболее неожиданной стороны сказать России «остаточнэпрощавай». – Пишет автор. – И продолжает:

На прошлой неделе с показательными выступлениями в этом виде спорта выступил министр иностранных дел Павел Климкин, запустивший столь неожиданный пируэт, что сразу стало понятно: «Он – лучший, он – чемпион».

А Вам как кажется – если Украина таки перейдет на латиницу – это уже будут действительно железное ОСТАТОЧНО ПРОЩАВАЙ?

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Александр Зубченко в своем фельетоне "Клинопись или латиница" - так отвечает на Мы же сказали «остаточне прощавай росийской империи»? Сказали. И не один раз. Пришло время углубить пропасть, отделяющую нас от агрессора. Думаю, надо идти дальше. Возвращаться к глубинным истокам шумерской цивилизации. Как справедливо отметила легендарная спалахуйка майдана Руслана, следует помнить о зороастрийско-шумерских корнях. Только клинопись и никаких гвоздей. Это позволит совершить настоящий прорыв в обретении истинной ментальности нации и сэкономить на дорогой бумаге. Глиняные таблички дешевы в производстве, экологичны (только органические материалы), а если добавить соломы на этапе производства, то ими можно топить (#поркагазпрома). Ввести квоты на шумерских исполнителей на радио и ТВ, переименовать улицы, вернув им древние названия – это задача-минимум.

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Статья Антона Кравчика называется: «Антироссийская истерия: под дудку западных хозяев».

На минувшей неделе официальный Киев принял решение о высылке из страны 13 российских дипломатов. Как заявил глава государства Петр Порошенко, это было сделано в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками страны. В ответ, Россия выслала 13 наших дипломатов. Ну, то, что говорит наш президент – это понятно... А на самом деле – зачем Украина так отличилась? Кто от этого выиграет и кто проиграет?

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Я рискую сказаться банальным, если отвечу что вся эта истерия с отравлением в Солзбери, ни что иное фактор гибридной войны коллективного Запада против России. Обмениваться ядерными ударами не хочется никому, потому воюют вот так. Просто если смотреть по срокам, прошедшим с момента самого отравления и громким заявлениям официального Лондона, то становится понятно, что какие-то выводы делать просто рано, надо что-то расследовать, на это нужно время, а уже сделаны выводы и прозвучали обвинения. Напрашивается вопрос, зачем такая поспешность? А поспешность нужна для нагнетания напряженности между странами, а раз так то отравление лишь повод, а не причина. А повод мог организовать кто угодно, а мог т не организовывать, а обеспечить только телевизионную картинку. Теперь по Украине, во всей этой грязной истории нас используют в темную и скорее всего против наших же интересах, но мы за четыре года привыкли.