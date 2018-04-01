Православные отмечают Великую субботу и Благовещение

Благовещение является одним из 12 важнейших православных праздников, иначе именуемых двунадесятыми. По преданиям, именно в этот день Пресвятой деве Марии явился Архангел Гавриил с вестью о том, что вскоре она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа. Благовещение отмечают ежегодно начиная с III века, а само событие описано в Евангелии от Луки.

В день Великой субботы верующие христиане вспоминают событие погребения Иисуса Христа, поэтому категорически запрещается веселиться и проводить шумные празднества. Это также самый важный день приготовления к празднику Пасхи, которую верующие встречают на всенощной службе в ночь с субботы на воскресенье.

Сегодня в храме Гроба Господня в Иерусалиме сойдёт Благодатный огонь. И во время пасхальной службы он будет доставлен во все храмы нашего города! — написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины, инициатор строительства первой в Украине Общеобразовательной церковно-приходской школы Сергей Кивалов.