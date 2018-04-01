Пасха Христова

Вероятно, нет человека на земле, который бы не слышал о смерти и Воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Вот уже более двух тысяч лет существует Церковь Христова. Две тысячи лет стоит Христос пред людьми как высший, безупречнейший идеал личности человеческой, как залог единства человека с Богом, бессмертия и возможности жизни Вечной – как высший смысл бытия, дающий осмысление жизни каждого отдельного человека.

Христос был, есть и будет всегда в душе человеческой как самый близкий, самый родной, самый любящий, самый справедливый. Простой человек никогда не сможет ответить на вопрос, где Христос – на небе или на земле, потому что получалось так, что когда Христос в душе, то небо опускалось на землю. Христа любили. Ему молились, но любя и боялись. Ибо знали, что Он есть неподкупный судия души человеческой. Не Он ли возвестил, что настанет день, когда со славою придет судить живых и мертвых. Сядет Он на престоле славы Своей и потекут к Нему на суд все народы. И суд Его будет для всех один: что сделали вы братьям Моим меньшим, то сделали Мне (Мф. 25:40). И все знали, что действительно нет никого в мире, кто мог бы дать иную, более прекрасную заповедь.

Теперь как идеал Христос убит; все Его провозвестие объявлено вымыслом. Теперь не только Его учение, но Он Сам назван обманом, потому что... Его не было совсем. «Миф о Христе», «Христос – порождение человеческой фантазии» – вот что мы слышим сейчас о Нем. Преподобный Ефрем Сирин как-то сказал: «Христос был пригвожден ко кресту, подвергался плеваниям и заушениям, Его били по щекам и издевались над ним... И все это Он претерпел для тебя, ради заботы о тебе, чтобы уничтожить тиранию греха, чтобы разрушить твердыню диавола, попрать узы смерти, открыть нам врата Неба, освободить от тяготевшего на тебе проклятия, отменить первородное осуждение, научить терпению и воспитать тебя, чтобы ничто не огорчало тебя в настоящей жизни,- ни оскорбления, ни обиды, ни позор, ни нарекания врагов, ни невзгоды, ни нападения, ни клевета, ни злые подозрения и ничто другое».

Христа убили. Неужели это возможно? Неужели можно в душе человеческой убить лучший ее идеал? Да, можно. Христа убили, и многие полагали, что Он уже никогда не воскреснет. Но сила Христа в том, что Он в Себе Самом хранит природу Божества, а Божество бессмертно. И с тех пор живое предание несет людям радостную весть о том, что Воскрес Тот, Кто стал сильнее смерти!

Христос Воскрес потому, что смерть уже не могла удержать Его. Его дух был настолько могуч и свят, что вокруг Него оживало все. Он умер по законам нашего человеческого естества, но Воскрес в силу новых законов бытия, которые Он пробудил к действию. Он победил смерть не силою, не властью, а смертью.

«Воплотившийся Бог принял смерть ради греха, ради того, чтобы благодатью Его мы могли больше не грешить те, которые верой приемлют Христа как Господа, закланного, умершего и Воскресшего в третий день из гроба, чтобы избавить их от греха» - говорит Преподобный Ефрем Сирин. Отсюда очевидно, что те, которые грешат, еще не приняли Его, хотя и мнят, что приняли. Ибо если бы они приняли, то Он даровал бы им, как говорит Иоанн Богослов, «власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12), которые не могут грешить». Здесь – великая загадка для человеческого ума. Нечто подобное, как отблеск этой великой тайны, человеческий ум находит в законах диалектики, в так называемом отрицании отрицания.

Плоть Христова по законам необходимости умерла. Она не могла вынести тех мучений, которые превосходят человеческие силы. Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил! (Мф. 27:46) – этот вопль с креста был воплем как бы всего смертного человечества. Отче! в руки Твои предаю дух Мой! (Лк. 23:46) – это слова надежды, которое был бы рад произнести каждый из нас в час смерти, если бы был уверен, что дух его, как святой и праведный, вознесется к Отцу Небесному. Совершилось! – это последнее Слово Распятого Христа... Совершилось, что в душе Богочеловека смерть изжила саму себя. В страшных мучениях физических и моральных Дух Христа остался свободным, безгрешным, непобежденным. Смерть тела была последним и самым страшным моментом жизни Иисуса Христа из Назарета. Это была победа необходимости над жизнью тела. Но в невероятных страданиях Его человеческий дух остался непобежденным, свободным. Сила смерти как бы исчерпала себя в борьбе с этим духом. Ее победа на Голгофе превратилась в ее поражение. Свобода победила необходимость.

«Бог Отец, отдал Сына своего в цену искупления, чтобы благодать имела основание, потому что, приняв единую жертву за всех, превышающую достоинство всех жертв, Он истребил вражду, отменил осуждение, усыновил нас и украсил бесчисленными благами» - восклицает преподобный Исидор Пелусиот.

Никто из нас не проник в тайну смерти Христовой, и не может ум человеческий сказать что-либо о тех часах, когда тело Христово лежало бездыханным в каменным гробе. Но что-то совершилось в нем, что оно не только не истлело, но стало вновь живым, но уже иным по свойствам. Что-то произошло в нем за это время, за эти мгновения, когда дух снова вошел в него и оживил Его.

Что-то подобное мы видим в окружающей нас природе, когда кремень высекает искру из холодного камня. Эта искра потенциально как бы хранилась в камне и нужен был сильный удар, чтобы вызвать к бытию нечто новое, чего не было в камне.

Огонь возникает из той среды, которая до того была холодной, но возникает после действия, которое мы, переходя на язык психологии, могли бы назвать величайшим напряжением. Так молния возникает среди тучи, и разве мы за секунду до того, как она блеснет, нашли бы в этой влажной среде туч хоть что-то похожее на огонь? Разве сама влажность этих тучевых скоплений не есть нечто противоположное огню? Мир полон таких возможностей, когда одно явление, доведенное до крайности, сразу же порождает свою противоположность. Мы говорим об этих явлениях не для того, чтобы как-то уравнять их с Воскресением Христовым, а лишь для того, чтобы напомнить о том, что в мире есть множество возможностей, о которых наш ум сам никогда бы не догадался и которым мы дивимся и принимаем их только потому, что не можем их отрицать.

Мы видим, знаем исторически, документально, что Христос Воскрес. И видим, что Воскрес именно потому, что не погубил своей свободы и благодаря силе любви к человеку вынес все крестные муки и не изменил Самому Себе, не изменил Отцу Небесному. В Его смерти уже потенциально таилась та победа над смертью, над условиями человеческого существования, приводящими к смерти. «Ради погибшей овцы щедрость Твоя привлекла Тебя в обитель мертвых, и Ты извлек ее из области смерти, которая не осмелилась прекословить Тебе» - наставляет каждого из нас Преподобный Ефрем Сирин.

Умерев и Воскреснув, Христос тем самым создал или открыл новые законы бытия. Он как бы высек искру из камня, и этот огонь загорелся в тех, кто пошел за Ним тем же путем. Он указал путь, на котором Он победил смерть. Этот путь один – путь соучастия с Ним в Его деле, в Его любви к людям, в Его борьбе со злом, в Его страданиях и радостях. Это путь духовного совершенствования, называемый на языке христиан крестным путем. Это – глубокий и трудный психологический процесс в человеческой душе, который называется также стяжанием Духа Святого.

Мы воскреснем со Христом только в том случае, если вместе с Ним пройдем свой тернистый путь, неся каждый свой крест по образу и подобию Самого Христа. Крест каждого из нас не тождествен великому Кресту Христову. Здесь не тождество, не равенство, а только образ и подобие. Каждый человек стоит перед неумолимой тайной смерти. Вот почему он так остро воспринимает весть о Воскресении Христовом. Если Воскрес Христос, то сердца наши наполнятся радостной верой, что вслед за Ним, Победителем смерти, воскреснем и мы.

«Почему же мы с таким нетерпением ждём Пасхи, - спрашивает каждого из нас Феодор Студит. Не праздновали ли мы её множество раз и раньше? И эта придёт и уйдёт — в настоящем веке нет ничего постоянного, но дни наши проходят как тень, и жизнь бежит подобно тому, как скачет гонец. И так до тех пор, пока мы не достигнем конца настоящей жизни. Что же,- спросите вы,- не нужно радоваться Пасхе? — Нет, наоборот, давайте радоваться ей намного больше — но той Пасхе, которая должна происходить с нами каждый день. Это Пасха! — очищение грехов, сокрушение сердца, чистая совесть, умерщвление недобрых желаний и всякого иного зла. Кто удостоится достичь всего этого, тот празднует Пасху не один раз в год, а каждый день». И сколько бы мы не повторяли слова пасхального приветствия, мы никогда не устанем их повторять, ибо при их произнесении, все меняется вокруг! Приложим же все свои силы для того, чтобы эти изменения действительно стали реальностью нашей жизни. «Христос воскрес, Воистину воскрес!»