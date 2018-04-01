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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Одессе стартовала предпраздничная «велосотка». Уже в тридцать шестой раз

Категория: Новости


В Одессе стартовала предпраздничная «велосотка». Уже в тридцать шестой раз

Сегодня в Одессе по традиции проводится велопробег «100 километров за 10 часов», посвященный Дню освобождения Одессы.

По информации организаторов, в ней принимают участие более полутора тысяч велосипедистов. Причем самому маленькому непосредственному участку – шесть лет, а самому старшему – далеко за семьдесят.

Велогонка, маршрут которой проходит по т.н. «большому поясу славы», стартовала возле памятника Неизвестному матросу, а финишировать участники будут на Мемориале 411-й батареи.

Отметим, что среди участников граждане Украины, Белоруссии, Польши, Германии и даже Китая и США.



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