Божественная литургия Страстной субботы в храме Святой мученицы Татианы

Вот он и наступил - последний день перед наступлением главного христианского праздника – Пасхи, последний день Великого поста.
Страстная суббота – это день воспоминания о том страшном моменте, когда Тело Христово находилось во Гробе, а Сам Он сошел в ад. Этот день еще называют днем тишины. Все уже позади – предательство, распятие, Крестная смерть. Теперь гроб запечатан, но происходит чудо, не видимое человеческому глазу: Христос выводит из ада праведников. «Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, …» и там, в глубинах преисподней уже разрушена смерть, уже положено начало Воскресения, а в душе все отчетливей и громче звучит неописуемое и несравненное «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав»!
В этом году на Страстную Субботу приходится Благовещение Пресвятой Богородицы – праздник, ежегодно празднуемый церковью 7 апреля. В этот день верующие вспоминают, как Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил о том, что Она родит Сына и «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего». Богоматерь смиренно приняла эту весть.
Встреча Марии и Архангела описана в самом начале Евангелия (Лк 1:26-38). Это событие считается «главизной», то есть началом нашего Спасения. Отсюда начинается земной путь Господа, и в нескольких коротких строчках, рассказывающих об этом событии, слышится отзвук грядущего Христова Воскресения.
И то, и другое событие, отстоящие друг от друга на 33 года, удивительны и непостижимы. И в событиях Благовещения, и в событиях Великой субботы проглядывает уже неземной свет Пасхи Христовой. И совпадение Благовещения и Страстной субботы позволяет верующим глубже прочувствовать и понять путь, которым прошел Христос, а рядом с ним и Богоматерь.
В Великую Субботу в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. А православные всего мира идут в храмы на божественную литургию. Вот и в студенческом храме Святой мученицы Татьяны в этот день прошло величественное богослужение, включающее в себя символический чин Погребения, 15 паремий – отрывков из Священного Писания, содержащих пророчества и объяснения событий этого дня, и литургию Василия Великого. Несмотря на длительную службу, храм был переполнен молящимися.
Рассказывает настоятель храма Святой мученицы Татианы протоиерей Олег Мокряк:
Обычно в этот день в храмах уже освящают праздничную трапезу – крашеные яйца, куличи, пасхи. Но все это будет стоять нетронутым до наступления Пасхи, и лишь после богослужения и причастия верующие начнут разговляться, то есть после длительного поста позволят себе скоромное угощение.
Такое ограничение в один из важнейших православных праздников воспринимается верующими легко, потому что Благовещение, выпавшее на Страстную субботу, наполнено и ожиданием окончания поста, в том числе, но главное – предчувствием Пасхальной Радости.
Благовещение – это один из двух дней Великого поста, когда на трапезе разрешается рыба. Но в случае совпадения его с днями Страстной седмицы, трапеза в этот день не праздничная и рыбу не едят.
По уставу в Великую субботу разрешается выпить немного вина. Но такое послабление было дано не для веселья и развлечения, а для укрепления сил после долгой молитвы: служба Великой субботы длинная, ей предшествуют очень насыщенные богослужебными событиями дни Страстной недели, а впереди ночная Пасхальная Заутреня.