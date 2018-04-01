Божественная литургия Страстной субботы в храме Святой мученицы Татианы

Вот он и наступил - последний день перед наступлением главного христианского праздника – Пасхи, последний день Великого поста.

Страстная суббота – это день воспоминания о том страшном моменте, когда Тело Христово находилось во Гробе, а Сам Он сошел в ад. Этот день еще называют днем тишины. Все уже позади – предательство, распятие, Крестная смерть. Теперь гроб запечатан, но происходит чудо, не видимое человеческому глазу: Христос выводит из ада праведников. «Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, …» и там, в глубинах преисподней уже разрушена смерть, уже положено начало Воскресения, а в душе все отчетливей и громче звучит неописуемое и несравненное «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав»!

В этом году на Страстную Субботу приходится Благовещение Пресвятой Богородицы – праздник, ежегодно празднуемый церковью 7 апреля. В этот день верующие вспоминают, как Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил о том, что Она родит Сына и «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего». Богоматерь смиренно приняла эту весть.

Встреча Марии и Архангела описана в самом начале Евангелия (Лк 1:26-38). Это событие считается «главизной», то есть началом нашего Спасения. Отсюда начинается земной путь Господа, и в нескольких коротких строчках, рассказывающих об этом событии, слышится отзвук грядущего Христова Воскресения.

И то, и другое событие, отстоящие друг от друга на 33 года, удивительны и непостижимы. И в событиях Благовещения, и в событиях Великой субботы проглядывает уже неземной свет Пасхи Христовой. И совпадение Благовещения и Страстной субботы позволяет верующим глубже прочувствовать и понять путь, которым прошел Христос, а рядом с ним и Богоматерь.

В Великую Субботу в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. А православные всего мира идут в храмы на божественную литургию. Вот и в студенческом храме Святой мученицы Татьяны в этот день прошло величественное богослужение, включающее в себя символический чин Погребения, 15 паремий – отрывков из Священного Писания, содержащих пророчества и объяснения событий этого дня, и литургию Василия Великого. Несмотря на длительную службу, храм был переполнен молящимися.

Рассказывает настоятель храма Святой мученицы Татианы протоиерей Олег Мокряк:

В этот день вспоминается Иосиф Аримафейский, который был богатым человеком, тайным учеником Иисуса Христа, но он не побоялся войти к прокуратору Иудеи Пилату с просьбой отдать ему тело Учителя для погребения в пещере, исполняющей у иудеев роль гроба. Эта пещера была куплена благочестивым Иосифом для себя, и в ней никто прежде не был похоронен. Тело Господа было завернуто в ткань, называемую плащаницей, положено во гроб, а вход в пещеру был плотно завален большим камнем и запечатан. Иудейские первосвященники, опасаясь исполнения пророчества Господа о том, что на третий день Он воскреснет, приняли все меры предосторожности: они пошли к Понтию Пилату с просьбой выделить им самую строгую и неусыпную стражу, которая надежно охраняла бы вход в пещеру. Иудеи представили это так, якобы апостолы могут выкрасть тело Иисуса, чтобы затем обманывать народ. Но там, где хочет Господь, изменяется естества чин: закаленные во многих кровавых сражениях жестокие и бесстрашные воины стали свидетелями чуда. С великим шумом и молниеобразным сверканием камень отвалился, освобождая выход воскресшему Спасителю рода человеческого. Воины в ужасе побежали рассказать о свершившемся чуде в первую очередь первосвященникам, а те, желая скрыть от народа, Кто был распят ими накануне, пообещали стражам крупное вознаграждение за лжесвидетельство. Солдаты должны были пойти к своему военачальнику с повинной, якобы они уснули, а в это время покойник был похищен. В такой грозной армии, как римская, за подобное нарушение воинской дисциплины легко можно было поплатиться головой, и уж никак такой горе-воин не мог оставаться на службе. Легко догадаться, насколько крупным должно быть вознаграждение, чтобы заставить доблестного воина принять такой позор и бесчестие.

Но важность события, о котором мы сегодня говорим, невозможно оценить никакими деньгами, ведь речь идет о спасении человеческих душ. Потому так много людей пришло сегодня в храм, чтобы причаститься Тела и Крови Господа, принесшего себя в жертву за грехи всех людей.

Обычно в этот день в храмах уже освящают праздничную трапезу – крашеные яйца, куличи, пасхи. Но все это будет стоять нетронутым до наступления Пасхи, и лишь после богослужения и причастия верующие начнут разговляться, то есть после длительного поста позволят себе скоромное угощение.

Такое ограничение в один из важнейших православных праздников воспринимается верующими легко, потому что Благовещение, выпавшее на Страстную субботу, наполнено и ожиданием окончания поста, в том числе, но главное – предчувствием Пасхальной Радости.

Благовещение – это один из двух дней Великого поста, когда на трапезе разрешается рыба. Но в случае совпадения его с днями Страстной седмицы, трапеза в этот день не праздничная и рыбу не едят.

По уставу в Великую субботу разрешается выпить немного вина. Но такое послабление было дано не для веселья и развлечения, а для укрепления сил после долгой молитвы: служба Великой субботы длинная, ей предшествуют очень насыщенные богослужебными событиями дни Страстной недели, а впереди ночная Пасхальная Заутреня.