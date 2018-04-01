Ульяна Супрун «отменила» … сквозняк?

Не к ночи будь помянутая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не перестает поражать украинских граждан экстравагантными заявлениями.
После разрешения мочить пробу Манту и призыва отменить флюорографирование, в качестве профилактики туберкулеза, руководитель Минздрава теперь заявляет о безвредности сквозняка.
По этому поводу Ульяна Супрун заявила буквально следующее- «…сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является чем-то плохим и ветер. Поэтому сквозняк, как таковой, не опасен для здорового человека!»
Что ж, о том, что совершенно здоровому человеку сквозняк – не помеха, было известно задолго до пришествия Ульяны Супрун в украинский Минздрав.
Но проблема в том, что абсолютно (!) здоровых людей в нашей стране практически не осталось. В том числе, и стараниями нынешнего руководства Минздрава.
А о том, к каким печальным последствиям нахождение на сквозняке может привести не абсолютно здоровых людей, каковых среди жителей нынешней Украины абсолютное большинство, к сожалению, давно и хорошо известно.