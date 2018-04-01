Поиск «черной кошки в темной комнате», или как одесские правоохранители «профилактируют» регион

По информации пресс-служб ГУНП и СБУ, в настоящее время в Одессе и области проводится «отработка» перед апрельскими и майскими праздниками.

Согласно приведенным данным, в ходе девяти проведенных обысков были обнаружены пистолет Макарова, два «Вальтера», винтовка Мосина, автомат и около тысячи патронов.

Начаты уголовные производства по статье 263 УК Украины (незаконное хранение оружия и боеприпасов).

Отметим, однако, что за исключением пистолетов Макарова (которых в Украине едва ли не больше, чем жителей) все остальное найденное оружие относится к периоду Второй мировой войны. В частности, пистолеты «Вальтер» выпускались в Германии с 1938 года и в годы Второй Мировой были основным короткоствольным оружием офицерского состава вермахта. Добавим, что его производство в Германии было свернуто еще в конце пятидесятых годов.

Что же касается винтовки Мосина, то ее производство началось еще в конце 19-го (!) века и было основным оружием русской армии еще в русско-японскую войну. И хотя эта винтовка была на вооружении Красной Армии еще во время Великой Отечественной войны, она морально устарела еще в середине тридцатых годов прошлого века.

А что до автомата, то судя по приведенным правоохранителями фотографиям, речь идет о пистолете-пулемете «ППС-43». Т.е. стрелковом оружии, которое начало выпускаться еще в середине Великой Отечественной войны. Кстати, в блокадном Ленинграде.

Добавим, что на некоторых приведенных правоохранителями фотографиях автомат изображен с глушителем. При этом данный вид оружия для бесшумной стрельбы не пригоден конструктивно.

Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что все найденное оружие является не доставленным в Одесскую область какими-то тайными террористическими тропами, а т.н. «копанным». Т.е находящимся в земле со времен боев Великой Отечественной войны и извлеченным «копателями». Что перманентно происходит на протяжении последних семидесяти пяти лет практически на всей территории Украины.

Отметим, что, во-первых, в большинстве случаев такое оружие уже не находится в боевом состоянии. А во-вторых, такие результаты целой серии обысков никак не свидетельствуют о подготовке каких-либо значительных акций во время проведения в регионе апрельских и майских праздников, чего так опасаются одесские правоохранители.