В Одесской области будут массово строить ветряные электростанции?

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По сообщению депутата областного совета Ирины Ковалиш, такой проект разработан иностранными инвесторами.
Проект предусматривает строительство целой серии т.н. «ветряков» на территории Белгород-Днестровского района.
В тестовом режиме одна такая уже построена в селе Удобное.
Всего же инвесторы готовы построить до десяти таких ветряных электростанций. Причем готовы взять на себя не только финансирование проекта, но и социальные проекты (в рамках разумного, разумеется) по выбору местных жителей.
Отметим, что именно ветряные электростанции являются наиболее дешевым и безвредным способом получения электроэнергии. Этот способ применяется в Европе и Америке вот уже почти две сотни лет.