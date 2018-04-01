 
Информация к новости
  • Просмотров: 117
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одесской области будут массово строить ветряные электростанции?

Категория: Новости


В Одесской области будут массово строить ветряные электростанции?

По сообщению депутата областного совета Ирины Ковалиш, такой проект разработан иностранными инвесторами.

Проект предусматривает строительство целой серии т.н. «ветряков» на территории Белгород-Днестровского района.

В тестовом режиме одна такая уже построена в селе Удобное.

Всего же инвесторы готовы построить до десяти таких ветряных электростанций. Причем готовы взять на себя не только финансирование проекта, но и социальные проекты (в рамках разумного, разумеется) по выбору местных жителей.

Отметим, что именно ветряные электростанции являются наиболее дешевым и безвредным способом получения электроэнергии. Этот способ применяется в Европе и Америке вот уже почти две сотни лет.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 