Одесский райцентр окончательно соединят с «большой землей» уже до конца лета

По информации областной администрации, строительство дороги «Струмок – Шевченково – Килия» будет завершено уже до конца лета.

Это тридцати трех километровый участок соединяет районный центр украинского Придунавья Килию с трассой «Одесса – Рени».

Как отметил губернатор Максим Степанов, осталось отремонтировать семнадцать километров дороги. На это предполагается затратить сто десять миллионов гривен, полученных из средств, поступивших в рамках перевыполнения плана одесской таможней.

Напомним, что работы по реконструкции этой дороги были начаты еще в 2016 году.