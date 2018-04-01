Более половины населенных пунктов Одесской области до сих пор не имеют правил благоустройства территории

Об этом сообщил на заседании комиссии областного совета по ЖКХ директор департамента энергообеспечения и ЖКХ Антон Шалигайло. По его словам, хуже всего дела с этим обстоят в Ренийском и Ширяевском районах, где такие правила отсутствуют более, чем в 80% населенных пунктов.

А лучше всего - в Килийском и Белгород-Днестровском районах, где таковые правила разработаны почти в трех четвертях населенных пунктов.

В связи с этим комиссия призвала максимально ускорить разработку и принятия данных правил, а также усилить контроль за их исполнением.