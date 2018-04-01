В Одессе будут готовить аналитиков для правоохранительных органов всей страны

С будущего учебного года в Одесском государственном университете внутренних дел открывается специальность «Криминальный анализ».

Соответствующее управление было создано в Национальной полиции Украины еще в прошлом году.

Таким образом, выпускники одесского университета по новой специальности будут востребованы по всей стране.

Их основной задачей будет обобщение и анализ оперативной информации.

Отметим, что подобные управления созданы в правоохранительных органах практически всех развитых стран и действуют уже на протяжении десятилетий.

Однако проблема в том, что в разработанные ими анализы различных оперативных ситуаций и связанные с этим выводы далеко не всегда оказываются точными. Что, в свою очередь, приводит к тому, что и действия правоохранителей, проводимые на основе таких аналитических выводов, так же отнюдь не всегда эффективны.