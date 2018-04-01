Частота авиасообщений между Одессой и Стамбулом удвоится

Число регулярных авиарейсов между Одессой и Стамбулом вырастет в два раза.

Во время переговоров по вопросам развития воздушных перевозок между авиационными ведомствами Украины и Турции были достигнуты договорённости об увеличении рейсов между двумя странами.

Как сообщили в Государственной авиационной службе Украины, число регулярных рейсов между Одессой и Стамбулом вырастет в два раза: с 14 до 28 в неделю.

Стороны также определили 4 дополнительных пункта на территории Турецкой Республики (Измир, Даламан, Бодрум и Стамбул) для выполнения регулярных рейсов в / из определённых пунктов в Украине.