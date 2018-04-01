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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Пограничники Одесской области задержали четырёх браконьеров с уловом на 50 тысяч гривен

Категория: Новости / Происшествия

Пограничники Одесской области задержали четырёх браконьеров с уловом на 50 тысяч гривен

В Одесской области пограничники задержали четырёх рыбаков на двух лодках, которые с помощью запрещённых орудий лова поймали рыбы на сумму около 50 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

Пограничники оперативно–розыскного подразделения Южного регионального управления и Белгород–Днестровского отряда на одном из водоёмов приграничья в Беляевском районе обнаружили четырёх граждан Украины, которые, несмотря на нерестовые запреты, с помощью сетей вылавливали рыбу.

Всего правоохранителями было изъято около 3 км сетей и более 1000 рыб различных пород (преимущественно карась, тарань, сазан). Общая сумма ущерба государству составила около 50 тысяч гривен. Кроме того, по факту обнаружения признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 УК «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», сообщили в полицию.

Нарушители были привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима и правил использования объектов животного мира. По данному факту уведомили представителей Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

Пограничники Одесской области задержали четырёх браконьеров с уловом на 50 тысяч гривен

 



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