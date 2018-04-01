Белить бордюры и деревья – «устаревшая советская практика»?

Сотрудники коммунальных служб Ивано-Франковска перестали следовать «советской традиции» белить бордюры, деревья и столбы.

Об этом сообщает местное издание «Мiсто».

В этом году объекты на своей территории по-прежнему белят структурные подразделения культуры и медицины, однако пока невозможно оштрафовать их за эту «устаревшую советскую практику», как того хотят жители города в соцсетях.

Директор департамента жилищной, коммунальной политики и благоустройства Ивано-Франковска Михаил Смушак рассказал, что не поддерживает такие работы, но и сделать ничего не может. «Своё мнение я высказал ещё раньше. Повторюсь, это бесполезная трата времени и ресурсов. Ведь нужно закупить известь, а ещё заплатить работникам, которые будут это делать. На наших объектах (дороги, придомовые территории) нигде бордюры не красят и не будут. Другой вопрос в учреждения медицины, культуры и т. п. Эта показуха и гламур не к лицу нашему городу. Ведь мы считаем, что Ивано-Франковск — европейский город», — сообщил Смушак.

Правда, в новых правилах благоустройства, которые ожидают утверждения, за побелку будут наказывать — штрафовать. Михаил Смушак говорит, что правила должны принять на сессии городского совета в мае.

Издание «Мiсто» также разъяснило своим читателям, что «привычка красить в белый цвет деревья и элементы городского благоустройства появилась во времена Советского Союза»: «Более того, эта традиция происходит из советской армии. Во времена Второй мировой это ещё имело какой–то смысл — границы трасс, по которым двигались военные, красили в белый цвет для того, чтобы не включать ночью фары на грузовиках, чтобы автоколонну не увидела вражеская авиация».