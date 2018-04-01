Трамвай-галерея расскажет о героических днях освобождения Одессы

7 апреля, за три дня до празднования освобождения Одессы от нацистских оккупантов, на улицы города вышел первый в своём роде трамвай-галерея (бортовой номер — 4012).

Как сообщили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», в салоне обычного, но капитально отремонтированного и окрашенного в цвета одесского флага вагоне «Татра», разместилась целая фотовыставка, посвященная памятному дню освобождения Одессы — 10 апреля 1944 года.

«В 56 кадрах отражены события времён освобождения Одессы от немецко-румынских захватчиков. Посетители этой выставки смогут увидеть моменты наступления советских войск на Одессу, бои на окраинах города, торжественный парад возле Оперного театра, солдат-освободителей на Думской площади, Ланжероновской и Преображенской улицах, на Куликовом поле. Также хорошо видны разрушения, оставленные отступающими немцами: взорванный вокзал, заминированный Пересыпский мост, руины Приморского бульвара и многое другое», — рассказал директор «Одесгорэлектротранса» Дмитрий Жеман.

Он также сообщил, что трамвай–галерея будет курсировать по всем маршрутам городского центра, а также в сторону Черёмушек, по Люстдорфской дороге, на Фонтан и в Аркадию. С такой передвижной экспозицией можно будет знакомиться до конца апреля, а потом пассажиров ждёт вторая выставка — «Одесса с высоты птичьего полета» (покататься на просветительском трамвае можно в любой день на маршрутах № 3, 5, 10, 18 и 28).