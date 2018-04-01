Серьезный пожар произошел на Слободке

Накануне вечером в ГСЧС поступил сигнал о возгорании в одноэтажном жилом доме на проспекте Зеленый.

Уже через десять минут на место прибыли пожарные расчеты, которые установили, что пожар происходит на крыше и в середине дома.

При этом была угроза переноса огня на стоящий рядом двухэтажный дом.

Благодаря оперативным действиям пожарных в течение часа пожар был ликвидирован.

К счастью, обошлось без пострадавших. В борьбе с огнем участвовали шесть единиц техники и двадцать девять человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.