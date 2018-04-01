«Черноморец» переиграл «Олимпик» со счётом 3:1

«Черноморец» при поддержке своих болельщиков по всем статьям переиграл «Олимпик» со счётом 3:1, благодаря чему заметно улучшил свою позицию в турнирной таблице.

Стоит напомнить, что последний раз одесситы побеждали в рамках Премьер-лиги в ноябре прошлого года. Тогда ещё подопечные Олега Дулуба также обыграли дома донецкий «Олимпик» со счётом 2:1. Символично, что затянувшуюся серию без побед, которая длилась 9 матчей, «Черноморец» наконец прервал победой у себя дома против «Олимпика».

Жизненно важная победа над донецким «Олимпиком» не позволила «чёрно–синим» покинуть последнюю строчку турнирной таблицы, однако максимально приблизила их к 11-му месту. На данный момент в активе «Черноморца» 21 зачётный пункт. Столько же имеет «Сталь» из Днепродзержинска (переименован в Каменское).

В следующем туре «моряки» сыграют в гостях против «Звезды» из Кировограда (переименован в Кропивницкий). Поединок 27-го тура состоится 15 апреля в 14:00.