В парке Шевченко открывают фонтан, который не работал тридцать лет

Сегодня, 10-го апреля в парке Шевченко состоится торжественный запуск фонтана «Малая Ваза», который расположен недалеко от Памятника воинам-интернационалистам.

Как сообщает пресс-служба мэрии, была отремонтирована сама чаша фонтана, коммуникации. А также создана электрическая подсветка струй фонтана, для чего установлены тридцать два подводных светильника.

Подсветка будет работать ежедневно с 20 до 23 часов.

Отметим, что, по информации горсовета, этот фонтан не работал более тридцати лет!