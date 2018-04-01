Ущерб автомобиля от разбитых дорог: кто возьмёт на себя ответственность

Быть внимательным – главное правило для тех, кто за рулем. Машине нанести вред могут как другие участники движения, так и разбитая дорога. Что делать в первом случае – ясно, и вред компенсировать будет страховая компания. Но кто оплатит поломку, если машина провалится в яму или причиной аварии станет отсутствие знака "ремонт", открытый канализационный люк, покрытый льдом участок дороги, знают далеко не все. А ведь это особенно актуально весной, когда оттаяли все колдобины. Что делать, если автомобиль пострадал в результате некачественного дорожного покрытия?

Если вы путешествовали на своем автомобиле и попали в яму, которая нанесла существенные повреждения машине, вам необходимо, придерживаясь Правил дорожного движения:

совершить остановку;

включить аварийный сигнал;

поставить нужные знаки;

вызвать полицию, сообщив о произошедшем.

До приезда патруля обязательно нужно собрать доказательства происшествия, а именно: фотографии и видеозаписи плохого состояния дороги в целом и злосчастной канавы в частности. По приезду полиции обязательно требуйте составления протокола на дорожно-эксплуатационную организацию по статье 140 Кодекса Украины об административных правонарушениях – нарушение правил содержания дорог и улиц. Также проследите, чтобы патруль сообщил соответствующей организации, сотрудники которой также обязаны быть на месте ДТП, о составлении такого протокола.

Водителю следует убедиться, что протокол составлен верно, пояснения ваши и свидетелей отобраны. И, конечно, важный момент - правильно нарисованная схема происшествия с указанием ям и других повреждений дорожного полотна, их размеров и глубины. Далее органы полиции рассматривают административное дело и решают, привлекать ли к ответственности должностных лиц эксплуатационной организации или нет. В дальнейшем такое постановление будет иметь доказательное значение для возмещения убытка.

Если дорожно-эксплуатационная организация отказывается добровольно возместить нанесенный ущерб, вы имеете право обратиться в суд. И здесь очень важно собрать те документы, о которых шла речь выше. Вам понадобятся:

копии протокола и схемы ДТП;

ваши пояснения;

копия постановления о привлечении организации к админответственности (при наличии).

Конечно, водителю придется доказать суду размер нанесенного убытка. Это можно сделать путем обращения к соответствующему оценщику для получения нужного заключения. К нему приложить весь фото- и видеоматериал, отснятый на месте происшествия. А если вы уже успели отремонтировать свою машину, то следует прикрепить копии чеков, квитанций, актов приема-передачи выполненных работ по ремонту авто.

Следует отметить, что в Украине сложилась позитивная практика возмещения эксплуатационными организациями убытков, которые были нанесены в связи с некачественным состоянием дорог. Но здесь очень большое значение имеет выбор ответчика в суде. Ведь ответственность за каждый конкретный участок дороги могут нести разные службы. Если это шоссе общего пользования – ответственным лицом является «Укравтодор». Если же речь идет об уличных дорогах в населенных пунктах — должны отвечать соответствующие коммунальные органы.

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Ассистентка кафедры гражданского процесса,

директор юридической клиники

Павлова Юлия Сергеевна