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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Этот обыкновенный необыкновенный микрофон

Категория: Новости / История и культура / Статьи


Этот обыкновенный необыкновенный микрофон

Такая «обыденная» себе штуковина – микрофон… А в Музее звука Василия Пинчука полагают, и совершенно справедливо, что никакой обыденности в микрофоне нет и быть не может. Ведь каждый из них – уникален. Особенно те, давние, с помощью которых читали речи вожди, доносили до слушателей свои песни артисты прошлых и сегодняшних времен.

– Такая выставка вовсе не случайна. К тому же, эксклюзивна. В этом году исполняется 140 лет со времени появления первого микрофона. Кстати, первым устройством, использующимся в качестве микрофона, стал угольный микрофон Эдисона. Более массовыми стали динамические микрофоны, отличающиеся от угольных гораздо лучшей линейностью характеристик и хорошими частотными свойствами. В СССР первые микрофоны стали использоваться гораздо позже – в тридцатых годах прошлого столетия, – рассказывает историк эстрады журналист Александр Галяс.

Коллекция микрофонов в Музее звука Василия Пинчука считается богатейшей. Еще бы: ну где еще можно у нас увидеть более семидесяти старых и самых новых микрофонов, собранных воедино? Они хранятся здесь, на ул. Дворянской, и стали уже самой историей донесения голоса (песни или речи, сценки или монолога) от человека к человеку. Более того, большинство из этих микрофонов находятся в рабочем состоянии, и их можно использовать хоть сейчас.

Василий Пинчук демонстрирует старейший микрофон из всех, имеющихся в Музее звука. Это трофейный немецкий микрофон 1943 года. Музею его когда-то подарил пожилой офицер. А вот этот микрофон, как рассказывает Василий Пинчук, – сама история: он был установлен на трибуне Мавзолея в победном сорок пятом.

 – Этот микрофон мы величаем «сталинским», – говорит Василий Пинчук.

Микрофонов много, все они – так или иначе – частичка истории. Здесь даже хранятся микрофоны, с помощью которых водители трамваев и троллейбусов объявляли остановки. Ну и, конечно же, в Музее можно прикоснуться к конференц-микрофонам, петличным, репортерским и другим – самым разным, со своим особым «внешним видом».

А история микрофонов – это целый пласт. Так, конденсаторный микрофон (в нем звук воздействует на тонкую металлическую мембрану, изменяя расстояние между мембраной и металлическим корпусом) был изобретен в 1916 году. Позже более массовыми стали динамические микрофоны, отличающиеся гораздо лучшей линейностью характеристик и хорошими частотными свойствами. Ну а позже стал пользоваться популярностью пьезоэлектрический микрофон, сконструированный советскими учеными С. Н. Ржевкиным и А. И. Яковлевым. Он имел в качестве датчика звукового давления пластинку из вещества, обладающего пьезоэлектрическими свойствами.

Еще позже появился динамический микрофон – с катушкой, приклеенной к тонкой мембране из полистирола или фольги; электромагнитный микрофон, электронный…

Все это можно увидеть, подержать в руках и даже «испробовать» в деле в Музее звука Василия Пинчука, прикоснувшись к самой истории усиления голоса и звука с помощью такой, как нам порой кажется, обыкновенной «штуковины», как микрофон.

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Этот обыкновенный необыкновенный микрофон
Этот обыкновенный необыкновенный микрофон
Этот обыкновенный необыкновенный микрофон
Этот обыкновенный необыкновенный микрофон
Этот обыкновенный необыкновенный микрофон
Этот обыкновенный необыкновенный микрофон
Этот обыкновенный необыкновенный микрофон
Этот обыкновенный необыкновенный микрофон
Этот обыкновенный необыкновенный микрофон
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