Этот обыкновенный необыкновенный микрофон

Такая «обыденная» себе штуковина – микрофон… А в Музее звука Василия Пинчука полагают, и совершенно справедливо, что никакой обыденности в микрофоне нет и быть не может. Ведь каждый из них – уникален. Особенно те, давние, с помощью которых читали речи вожди, доносили до слушателей свои песни артисты прошлых и сегодняшних времен.

– Такая выставка вовсе не случайна. К тому же, эксклюзивна. В этом году исполняется 140 лет со времени появления первого микрофона. Кстати, первым устройством, использующимся в качестве микрофона, стал угольный микрофон Эдисона. Более массовыми стали динамические микрофоны, отличающиеся от угольных гораздо лучшей линейностью характеристик и хорошими частотными свойствами. В СССР первые микрофоны стали использоваться гораздо позже – в тридцатых годах прошлого столетия, – рассказывает историк эстрады журналист Александр Галяс.

Коллекция микрофонов в Музее звука Василия Пинчука считается богатейшей. Еще бы: ну где еще можно у нас увидеть более семидесяти старых и самых новых микрофонов, собранных воедино? Они хранятся здесь, на ул. Дворянской, и стали уже самой историей донесения голоса (песни или речи, сценки или монолога) от человека к человеку. Более того, большинство из этих микрофонов находятся в рабочем состоянии, и их можно использовать хоть сейчас.

Василий Пинчук демонстрирует старейший микрофон из всех, имеющихся в Музее звука. Это трофейный немецкий микрофон 1943 года. Музею его когда-то подарил пожилой офицер. А вот этот микрофон, как рассказывает Василий Пинчук, – сама история: он был установлен на трибуне Мавзолея в победном сорок пятом.

– Этот микрофон мы величаем «сталинским», – говорит Василий Пинчук.

Микрофонов много, все они – так или иначе – частичка истории. Здесь даже хранятся микрофоны, с помощью которых водители трамваев и троллейбусов объявляли остановки. Ну и, конечно же, в Музее можно прикоснуться к конференц-микрофонам, петличным, репортерским и другим – самым разным, со своим особым «внешним видом».

А история микрофонов – это целый пласт. Так, конденсаторный микрофон (в нем звук воздействует на тонкую металлическую мембрану, изменяя расстояние между мембраной и металлическим корпусом) был изобретен в 1916 году. Позже более массовыми стали динамические микрофоны, отличающиеся гораздо лучшей линейностью характеристик и хорошими частотными свойствами. Ну а позже стал пользоваться популярностью пьезоэлектрический микрофон, сконструированный советскими учеными С. Н. Ржевкиным и А. И. Яковлевым. Он имел в качестве датчика звукового давления пластинку из вещества, обладающего пьезоэлектрическими свойствами.

Еще позже появился динамический микрофон – с катушкой, приклеенной к тонкой мембране из полистирола или фольги; электромагнитный микрофон, электронный…

Все это можно увидеть, подержать в руках и даже «испробовать» в деле в Музее звука Василия Пинчука, прикоснувшись к самой истории усиления голоса и звука с помощью такой, как нам порой кажется, обыкновенной «штуковины», как микрофон.