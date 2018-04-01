Дом Маразли: не снос, а реставрация

Диву порой даешься, когда читаешь некоторые «утверждения» в одесских соцсетях. То ли проблем у людей маловато, то ли просто хочется выделиться какой-нибудь городской супер-темой.

А все дело в том, что дом Маразли (ул. Пушкинская, 4) коммунальщики закрыли забором. Тут же в социальных сетях стали появляться предположения-утверждения о том, что исторический дом известнейшего городского головы Одессы Григория Маразли (кстати, там висит и мемориальная табличка в его честь) собираются… сносить.

Да, этот дом и в самом деле обнесли забором. Но вовсе не для сноса, а для реставрации. Еще раз повторюсь: реставрации, а не сноса! Здание будет отреставрировано за бюджетные средства.

Этот красавец-дом был построен (по сути – перестроен) в 1856 году архитектором Луи (Людвигом) Оттоном. Городской голова меценат Григорий Маразли, столь много сделавший для города, что в Одессе ему установлены, кроме упомянутой мемориальной таблички, еще и два памятника, жил в нем достаточно долго. Тогда этот трехэтажный дом был одним из немногих домов Одессы выше двух этажей.

Кстати, само здание еще в 1822 году приобрел отец будущего городского головы Одессы – Григорий Иванович Маразли. Так что Григорий Григорьевич получил дом по праву наследования. Чуть позже Г. Г. Маразли обратился в Одесский строительный комитет с просьбой получить разрешение на реконструкцию унаследованного дома на углу улиц Пушкинской и Дерибасовской, «который от времени пришел в некоторую ветхость»: демонтировать мезонин третьего этажа, обустроить парадный подъезд вместо ворот и оштукатурить фасады. Реконструкция здания и была выполнена по проекту упомянутого нами архитектора Луи (Людвига) Цезаревича Оттона.

Во время реконструкции были обновлены лицевые и дворовые фасады, внутренние помещения были переориентированы с учетом появления нового главного входа в здание, который был спроектирован по центральной оси фасада со стороны улицы Пушкинской вместо проезда во двор. Также в процессе перестройки пространства открытых галерей со стороны двора были преобразованы во внутренние помещения, а фасад был обогащен полуротондой – популярным атрибутом в архитектуре зажиточного жилья Одессы.

После смерти Г. Г. Маразли в 1907 году дом унаследовал внук его сестры барон Георгий Владимирович Фредерикс (1890—1927 гг.), который был владельцем дома до установления в Одессе советской власти.

Кстати, этот дом, как и практически все дома Одессы, также был построен из камня-ракушняка – того самого, что добывался под землей, создавая еще одну историческую изюминку Одессы – знаменитые одесские катакомбы.

Внутренне убранство дома соответствовало привычкам его владельца: оно выполнено со вкусом, но без помпезности и лоска. В декорировании парадных помещений здания широко используются лепнина, печи, паркет. Таким образом, достаточно богатое и одновременно сдержанное внутреннее оснащение помещений всего здания подчеркивало не только достаток владельца, но и его деловую репутацию. Лицевые части фасада выполнены в стиле ампир с использованием форм французского классицизма.

К счастью, сохранилась мощеная площадь двора, она выложена из прямоугольных плит знаменитой мальтийской лавы.

В 1920 г. здание, ясное дело, было национализировано, а со временем передано под размещение различных медицинских учреждений. Что здесь только не находилось: и противотуберкулезный диспансер, и онкологический диспансер, и, конечно же, Одесское медицинское училище № 2.

И, кстати, насчет слухов о сносе. Известно, что дом Маразли, о котором мы рассказываем, попал под действие закона №574-VI, принятого 23 сентября 2008 года – «О перечне памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации» (вступил в силу 17 октября того же года) и определивший перечень памятников по городам и областям Украины.

И уж если мы рассказываем об этом здании, то стоит упомянуть, что его внешний (фасадный) вид достаточно «строг» по сравнению с внутренним. Его внутренний интерьер без преувеличения можно называть прекрасным.

Еще в давние годы сам дом и его внутренне убранство относили к достопримечательностям города. В книге, выпущенной к столетию города – «Одесса, 1794-1894» – сообщается: «Можно отметить… и дом Г.Г. Маразли (по Пушкинской улице), замечательный по своей внутренней отделке…».

Потолок вестибюля украшен разного рода розетками, роскошная широкая резная мраморная лестница – главная достопримечательность дома. Да разве можно перечислить то, что нужно видеть лишь собственными глазами?..

Реставрация началась, вполне вероятно, что она продлится долго. Но она остро необходима, и, вполне может быть, и обновленный фасад исторического дома, и его отреставрированные внутренние интерьеры мы сможем увидеть собственными глазами.