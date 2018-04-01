Истерия: под дудку западных хозяев

На минувшей неделе официальный Киев принял решение о высылке из страны 13 российских дипломатов. Как заявил глава государства Петр Порошенко, это было сделано в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками страны. «В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из немногих оставшихся», – сообщил Порошенко. По словам президента, дипломатические отношения Украины и РФ «де-факто заморожены». В МИД Украины также заявили, что российские дипломаты, которых Украина решила выслать, являются сотрудниками спецслужб России. Россия в ответ заявила о высылке 13 украинских дипломатов.

Держась зубами за власть

Руководитель ОО «Публичный аудит» Максим Гольдарб отметил, что в Украине уже началась предвыборная гонка, в которой занимающие высокие посты политики пытаются сохранить власть. Этим, как отметил эксперт, и объясняются действия нынешней власти. «Началась предвыборная гонка; негодяи, забравшиеся 4 года назад во власть, очень боятся и не хотят эту самую власть потерять – для них это стало смертельно опасно. Они чувствуют это на животном уровне, шкурой. Поэтому все, что от них сейчас исходит, направлено на одно – необходимость остаться, удержаться у власти», – написал Гольдарб в Facebook. По его мнению, жители Донбасса на выборах нынешнюю власть не поддержат, как и переселенцы, поэтому последних попытаются ограничить в праве на голосование. «Понятно, что жители Донбасса однозначно не будут голосовать за действующую власть: Порошенко, Яценюка, Гройсмана, «Народный фронт», БПП и прочую нечисть. Значит, что будет делать власть? Правильно: не пускать Донбасс назад в страну любой ценой, сколько бы жизней и денег это не стоило. Дальше: будут за них голосовать переселенцы? Конечно, нет. Что будет делать власть? Точно: переселенцев максимально будут стараться ограничить в избирательных правах, лишить их», – прокомментировал эксперт. В этом контексте, как разъяснил Гольдарб, и возникла идея поддержки высылки российских дипломатов из Украины. Суть идеи, по мнению эксперта, – не поддержка позиции США и Великобритании, а лишение избирательных прав тех украинцев, которые вынуждены работать за границей, в частности, в РФ. «В РФ сейчас вынуждены работать и жить 3 миллиона наших соотечественников. Нормальных людей, работящих, которые из-за развала этими жуликами отечественной экономики и войны вынуждены искать работу за рубежом. Чтоб кормить здесь, в Украине, свои семьи. Они будут голосовать на выборах за жульё у власти, развалившее страну и сделавшее украинцев бедняками? Нет, не будут. Стало быть, что должно сделать жульё? Правильно: не дать возможности этим миллионам украинцев проголосовать. А как? Да просто – разорвать дипломатические отношения с Россией или вынудить ее к ответным мерам, которые повлекут за собой фактический разрыв и закрытие дипмиссий, представительств, консульств. Вот объяснение причин порошенковской «солидарности» по высылке», – резюмировал Гольдарб.

Пляски «святого Витта» в мировом масштабе

Канада проинформировала о высылке четырех сотрудников посольства РФ и генерального консульства в связи с «делом Скрипаля». Швеция высылает одного дипломата, ФРГ – четверых, Польша – четверых, Латвия – одного дипломата и одного сотрудника «Аэрофлота», Литва – троих дипломатов, Италия – двоих, Франция – четверых, Эстония – одного, Чехия – троих, Нидерланды – двоих, Румыния – одного, Финляндия – одного, Дания – двоих, Хорватия – одного, Швеция – одного, Албания – двоих, Испания – двоих. А вот Словения, Австрия и Болгария решили не высылать российских дипломатов. Лишь 9 стран из 28 членов Евросоюза приняли решение не выслать дипломатов РФ в связи с делом Сергея Скрипаля. Свою ложку дегтя внес с утра пораньше и посол США в РФ, не исключивший ареста активов РФ в США из-за ситуации со Скрипалем. В среду список высылающих российских дипломатов стран пополнился Черногорией, таким образом, общее число попавших под санкционные меры дипломатов составило 152 человека.

Список стран Евросоюза, не выславших российских дипломатов, сейчас выглядит следующим образом: Словакия, Австрия, Словения, Болгария, Греция, Мальта, Люксембург, Португалия, Кипр. О нежелании высылать российских дипломатов заявила и не входящая в ЕС Сербия. Австрия заявила о нежелании высылать дипломатов РФ. Кроме того, страна готова стать посредником в урегулировании напряженной ситуации, возникшей между Россией и Западом на фоне дела Скрипаля – об этом заявила глава МИД страны Карин Кнайссль. Власти Словении заявили, что будут ждать итогов расследования дела Скрипаля. Представитель правительства Кипра подчеркнул, что страна не намерена следовать примеру других стран ЕС.

Кто не пляшет на цырлах перед Лондоном

Источник в дипломатических кругах ранее сообщил, что руководство Греции находится в затруднительном положении, так как греческая общественность негативно воспринимает шаги, которые могут привести к обострению отношений с Россией. Кабмин Черногории в среду объявил о решении выслать одного российского дипломата и отзыве согласия на деятельность в республике почетного консула России в городе Будва Боро Джукича. «Граждане Черногории несут к зданию посольства цветы, свечи и игрушки. Черногорские власти тоже не остались в стороне – объявили в этот день о высылке российского дипломата и лишении аккредитации почетного консула», – написали дипломаты на странице посольства в Twitter. Решения властей раскритиковал кандидат в президенты страны Марко Милачич: он назвал их самоубийственными и людоедскими шагами в угоду НАТО. Увидел он в выборе персоны почетного консула и желание ряда политиков свести личные счеты: проправительственные СМИ, в первую очередь издание Pobjeda, ранее обвинили Джукича в участии в создании оппозиционной партии «Настоящая Черногория», которая выступает за сотрудничество с Россией и Сербией и которую возглавляет Милачич.

Менее жесткие шаги предприняли Болгария, Люксембург, Мальта и Португалия, решив отозвать своих послов для политических консультаций. Причина все та же – дело Скрипаля. Бывший постпред СССР при ООН Александр Белоногов в свете массовых дипломатических скандалов рассказал, что отзыв посла для консультаций является «в наименьшей степени демонстрацией неудовольствия». «Временное отсутствие посла практически не сказывается на состоянии дипломатических отношений. Вообще-то говоря, все послы время от времени едут в столицу для проведения консультаций», – отметил Белоногов. Новая Зеландия объявила в четверг, что правительство страны введет запрет на въезд в страну российским дипломатам, высланным из других стран, внеся их имена в «черный список». Ранее премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что Новая Зеландия не планирует высылать российских дипломатов. Премьер отметила, что власти страны провели проверку и выяснили, что в Новой Зеландии нет скрытых сотрудников разведки, о высылке которых ранее, по ее словам, заявляли многие государства.

Дружить со здравым смыслом

Политический эксперт Сергей Быков считает, что Словакия вслед за Австрией продемонстрировала прагматичный подход и не поддалась всеобщей истерии. «Себастьян Курц, а сегодня и Петер Пеллегрини заявили о том, что не будут высылать российских дипломатов, пока не получат доказательств причастности России к убийству Скрипаля в Британии. Интересно, как будут вести себя лидеры стран, которые выслали дипломатов, если окажется, что причастность России к убийству – фейк?» – задается вопросом Быков у себя в Facebook. Конечно, сегодня популярно во всем винить Россию, но нужно ведь дружить и со здравым смыслом, отмечает эксперт. "Очень жаль, что президент Украины решил словить долю хайпа, не оценивая дальнейших последствий для украинцев, проживающих в России", – резюмирует Быков.