«Собачий» вопрос: все очень непросто

Гуманное отношение к животным… В частности – к уличным собакам… Проблема давняя и, похоже, ну никак у нас не решаемая. О гуманности к животным пишут, твердят, проводят акции. Вот только совсем недавно в Одессе зоозащитники вышли маршем на улицы города. Это была целая акция под лозунгом «У добра нет границ и пород».

Красиво звучит, опять же, гуманно. Так же гуманно многие и многие добрые одесситы подкармливают уличных животных. В некоторых семьях даже существует традиция: ничего съестного, оставшегося от обедов, завтраков и ужинов, не выбрасывать, а подкармливать остатками пищи уличных Шариков с Бобиками. Которые голодные, замерзшие. И стоит ли их «обвинять», что от этого они порой бывают очень злыми?..

Акция была призвана еще и еще раз напомнить людям о том, что животных можно не покупать, а забирать с улиц и из приютов, тем самым спасая им жизнь и приобретая верного друга. Еще за месяц до мероприятия активисты начали рассказывать в соцсетях истории собак, которых спасали от травм и отравлений. Ограничений для участников не было, поэтому хозяева приводили и хвостатых, которых забрали с улиц, и породистых питомцев. Были среди участников марша и четырехлапые, которые только ищут свою семью.

Шествие стартовало у Горсада и, пройдя по улице Дерибасовской и Приморскому бульвару, завершилось у памятника Дюку де Ришелье.

И вот, надо же: сама жизнь распорядилась, увы так, что практически в это же время в регионе появилась жуткая новость, о которой сообщили многие средства массовой информации: в селе Светлое Лиманского района девочка Даша возвращалась домой из школы, когда на нее напала свора собак.

«Местные жители отмечают, что неоднократно сообщали в органы местного самоуправления, в Александровский сельсовет о том, что в селе появились собаки, которые очень агрессивно себя ведут, и уже были аналогичные нападения. Никаких мер принято не было», – написал об этом один из активистов в соцсетях.

Как сообщается, пострадавшую госпитализировали. Сутки девочка была в реанимации. Ей наложили множество швов. Позже ее состояние, к счастью, стабилизировалось.

Вы можете себе представить, какой шок испытала семья этой девочки?! Что будет дальше? Как отреагируют на бездомных собак живущие в селе люди? И, конечно же, за четырехлапых вступятся зоозащитники. И как здесь рассуждать? Кто тут прав, а кто виноват?

Дело ведь не в данном конкретном марше в защиту бездомных собак, даже не в конкретной жуткой ситуации, которая произошла с девочкой. Проблема ведь более глобальна: никакой марш ситуацию не решит. Проблема остается, вот в чем весь ужас. Это что, первый марш? Нет! Это первый случай нападения собак на людей? Тоже нет!

Да, собак стерилизуют, то и дело проводятся акции в их защиту. Но, как уже не раз говорилось и доказывалось, стерилизованный пес вовсе не перестает быть злобным. К тому же, всех уличных псов не стерилизуешь.

Может, пора всерьез задаться вопросом: как тут быть – причем, реально и по делу? Как решить то и дело возникающую проблему? Жестокость по отношению к животным – дикость. Но что делать людям, которым приходится сталкиваться с жестокостью животных по отношению к ним и их детям?

Не настала ли пора более серьезно подойти к этой немалой проблеме? Иначе мы будем сталкиваться с обоюдной жестокостью снова и снова.

И, кстати, коль мы уже заговорили об этой проблеме, то стоит лишний раз напомнить и о том, что многие хозяева (речь идет уже не об уличных собаках) по-прежнему выводят своих овчарок-алабаев без намордников, даже порой (обычно в парках) спускают их с поводков… Как по мне, это тоже очередная жестокость по отношению к окружающим людям: никто не знает, что придет в голову выпущенному на свободу псу – даже если он не укусит, а просто напугает...