Страстная седмица. История и традиции последней недели Великого поста

Придите, узнаем, что случилось в Сионе, граде Давидовом,

Что сотворили сегодня они – желанное и избранное потомство Авраама.

В день сей предали смерти пречистого Владыку.

Преподобный Ефрем Сирин, Гомилия о страстях Господних

Наступила Страстная седмица. Особенное, насыщенное, стремительное время, течение которого ощутимо буквально физически. Человеку, хотя бы раз более или менее внимательно отнесшемуся к Великому посту, знакомо это неповторимое ощущение накатывания чего-то большого и неизбежного, покрывающего с головой и увлекающего в единое, мощное постовое течение, в нужный и определенный момент поднимающего на гребне и несущего на уже видимый берег Пасхи Христовой. Момент же поднятия на гребне – и есть Страстная седмица, те семь дней, о которых поговорим подробнее. Страстная неделя в этом смысле – концентрированное Евангелие. Время это и скорбное, и радостное. Скорбное как принадлежность к посту, радостное как ожидание близкой Пасхи. Четыредесятница, как таковая, уже завершена, Лазарь воскрешен, Господь со славою вошел в Иерусалим, однако главные евангельские события – крестные страдания, смерть и воскресение Спасителя – еще впереди. Поэтому, фактически окончив сорокадневный пост, церковь Христова особенно выделяет оставшиеся до Пасхи семь дней в особенную, Страстную седмицу, чтобы мы, не разрешаясь от поста, вместе сопережили все то, что произойдет в ближайшие дни с Иисусом и Его святыми учениками и ученицами.

Сама насыщенность времени столь важными, даже, можно сказать, краеугольными событиями, заставляют и нас с особенным внутренним вниманием отнестись к этим святым дням. Людям постящимся следует подумать о проведенном посте. Конечно же, мы обнаружим множество своих несовершенств, поймем, что многое в посту не совершили, не примирились с близкими нам людьми, не посетили и не утешили больных, а ведь у каждого из нас кто-то болен, кто-то в больнице, а у кого-то просто горе и скорбь, мы же не удосужились найти для них даже доброго и теплого слова, не говоря уже обольшем участии. Выйдя, по сути, на борьбу с грехом, не сумели преодолеть своих страстей и вредных привычек, вновь и вновь повторяя все то, что и до поста мучило и неотвязно доставало нас. Желая хотя бы на посту жить по Евангелию, внимать бессмертному Учителю, дышать воздухом Небесного Иерусалима, рассеиваемся мелкими никчемными мыслями и заботами. Поэтому так радостно сознавать, что осталась еще неделя для нашего подвига, подвига, который доступен всякому, подвига преодоления греховного навыка, сердечной косности и любовного обнищания.

Пост в эту неделю особенно строг. Людям же, проводившим пост из рук вон плохо или не постящимся совсем, не следует отчаиваться, потому как, адаптируя слова Иоанна Златоустого, Господь с одинаковой радостью ожидает и принимает всех, проведших со вниманием и весь пост, и половину и даже одну неделю поста, и, более того, вовсе не постящихся. Принимая последнее как своеобразную божественную амнистию, попоститься все же стоит.

Каждый из дней этой Великой седмицы символизирует воспоминание об одном или нескольких библейских событиях.

Так, в Великий понедельник воспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, проданный братьями в Египет, как прообраз страдающего Иисуса Христа, а также евангельское повествование о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы, символизирующей душу, не приносящую духовных плодов – истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

В Великий Вторник воспоминается обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также притчи, произнесенные Им в Иерусалимском храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и талантах.

В Великую Среду христиане со скорбью вспоминают о предательстве Иудой Искариотом своего Учителя и о 30 серебренниках.

Также воспоминается грешница, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила Его таким образом к погребению.

Богослужение Великого Четверга – воспоминание о тайной вечере, омовение Христом ног ученикам, молитва Христа в Гефсиманском саду. Предательство Иуды.

Великий Пяток– пятница –воспоминание о суде, распятии и крестной смерти Спасителя. Литургия в этот день не служится. На утреннем богослужении, которое на практике служится в четверг вечером, читаются Страстные Евангелия, т.е. выбранные из четырех Евангелий места, где описываются страдания Христа, издевательства и надругательства над Ним и, наконец, сама смерть на Кресте. Службаособенно красива и величественна. Пропустить утреню Великого Пятка – значит лишить себя высокого духовного и нравственного переживания. В пятницу днем на середину храма выносится плащаница с изображением лежащего во гробе Христа, и мы вместе с Иосифом Аримафейским, тайным, но не испугавшимся учеником, погребаем и оплакиваем Спасителя.

В Великую Субботу совершается Литургия, на которой уже чувствуется внутренние умиротворение, как бы совершилось все, что должно было совершиться, а там, в глубинах преисподней уже разрушена смерть, уже положено начало Воскресения, а в душе все отчетливей и громче звучит неописуемое и несравненное «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав»! В субботу в Иерусалиме сходит благодатный огонь. Воспоминание о пребывании Христа во гробе. Освящение пасхальной еды.

Наконец, в полночь с субботы на воскресенье начинается Пасхальная служба; вся она исполнена духовной радости и ликования. Вся она – торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. Пасха Христова – «праздников праздник и торжество торжеств», день, в который совершилось наше перехождение от смерти – к жизни и от земли – к Небу. Пасха – самый древний и важный праздник богослужебного года. Христос воскрес! – и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса Христа – первая действительная победа жизни над смертью.

Воскресение Господне придает смысл всей нашей жизни, и только благодаря свету Воскресения можно понять и выдерживать то, что происходит вокруг нас, противостоять этому и терпеть, прежде всего, себя, затем наших братьев, огорчающих нас своими слабостями так же, как мы огорчаем их. И один призван поддерживать другого: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов (Гал 6, 2)». Воскресение Христово – это смысловой центр всего христианства. Апостол Павел писал в Первом послании коринфянам: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15:13-14).

С наступающим праздником Светлой Пасхи, православные!