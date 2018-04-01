Татьяна Корсакова – автор остросюжетных любовных романов с элементами мистики

Татьяна Владимировна Корсакова – известная писательница, которая создает великолепные и захватывающие произведения.Чаще всего это или мистические романы, или любовные мелодрамы. Настоящая фамилия писательницы – Римская-Корсакова. Сведений о ее биографии не так уж и много. Известно, что Татьяна Корсакова родилась в Белоруссии первого января 1975 года. В школе училась хорошо, а после ее окончания с первого раза поступила в Государственный медицинский институт города Гомеля. После окончания вуза работала участковым терапевтом, врачом военно-призывной комиссии.

Работать врачом и писать книги – возможно!

И в настоящее время Татьяна Корсакова трудится врачом. Основной сферой ее работы является медицинская реабилитация. Она замужем, воспитывает двух сыновей. Увлечениями Татьяны являются: нетрадиционная медицина, китайская метафизика, гимнастика цигун. Ноэто всё совсем не мешает ей писать замечательные и увлекательные книги.Вот, что говорит о себе сама писательница: «Писать начала в 2006 году: набрела на Форум Эксмо, и робкие душевные порывы обрели мощную подпитку, а сама я – единомышленников и друзей. Затрудняюсь определить жанр, в котором пишу, на мой взгляд, это коктейль из сентиментального романа, детектива и мистики. В последнее время мистики становится все больше».

Как бомж оказался миллионером и нашел свою принцессу

Первый роман Татьяны «Полное погружение» или «Миллионер из подворотни» был опубликован в 2007 году. Это весьма милая и очаровательная, немного наивная сказка для взрослых, в которой Золушка превращается в прекрасную принцессу. Читать книгу приятно, особенно женской аудитории, чтобы отвлечься отсерых будней. "Полное погружение" – это игра, в которую играют богатые, пресыщенные жизнью мужчины. Суть игры – погрузиться в другую социальную среду, почувствовать себя в шкуре другого человека. Вот так и главный герой, переоделся в бомжа и познакомился с главной героиней.

В романе есть и элементы детектива, есть убийство. С каждой главой книги сюжет становится все интереснее и интереснее. Так что советую почитать всем тем, кто любит красивые сказки с элементами детектива.

В настоящее время вышло уже более 30 книг Корсаковой. Среди которых «Пепел феникса», «Проклятый дар», «Слеза ангела», «Время Черной луны», «Мужчины не плачут», «Музы дождливого парка», «Ничего личного», «Паутина чужих желаний», «Самая темная ночь», «Не буди ведьму», «Ведьмин круг», «Беги, ведьма»,«Девушка с серебряной кровью», «Приди в мои сны», «Сердце зверя». «Проклятое наследство», «Змеевы дочки», «Зов серебра» и многие другие. Даже сами названия этих романов завораживают, настраивают на таинственный лад. В них повествуется о прекрасных девушках со сверхъестественными способностями, сильных воинах-мужчинах, заговорах, предсказаниях, волшебстве и древних легендах. В основе каждого произведения лежит свой источник вдохновения.

Чисто случайно стала ведьмой

Хочу подробнее остановиться на серии «Не буди ведьму». Эта серия была создана писательницей под впечатлением от трудов древних философов Востока. За романтикой сюжетов скрыты головоломки, разгадать которые совсем не просто.

Здесь есть всё: и глубокие образы героев, и интересный сюжет, и красивая любовная линия! Повороты сюжета во всех книгах весьма неожиданные, что добавляет остроты ощущений от прочтения.

Серия книг "Не буди ведьму" состоит из трех произведений, связанных между собой единой сюжетной линией. Невозможно выделить какую-то одну книгу из серии, все интересны по-своему. Речь идет о молодой девушке Арине, которая по чистой случайности приобрела колдовской дар. История, рассказанная в книгах, виртуозно играет на нервах читателя, то повергая в пучину леденящего страха, то заставляя сердце биться в бешенном ритме, то баюкая ложным затишьем, а то и вовсе раздирая сердце на куски – так порой больно и страшно за героев. В каждой книге до последних страниц сохраняется интрига, сюжет держит в напряжении, читатель не знает, кто же тот "отрицательный герой", которого необходимо опасаться ведьме. А ведьма? Была бы главная героиня ведьмой "со стажем", так нет! Ведьмой она стала случайно: по стечению обстоятельств, и как распорядиться обретенным даром она не знает. И как жить с этим даром и кого опасаться, тоже не знает.

– И кем я стану, если выживу? Во что превращусь? Вот она и задала самый главный вопрос.

– Это будет зависеть только от тебя. – Сказочник дернул плечом. – Я дарю тебе пустой сосуд. Твоя воля – наполнишь ты его родниковой водой или кровью.

Татьяна Корсакова умеет заморочить читателя не хуже самой искусной ведьмы. Реальная жизнь и потусторонний мир в книгах настолько тесно переплетены, что порой не ощущаешь грани между ними. Герои, которые кажутся абсолютно живыми, внезапно оказываются призраками, страшный преследователь становится заступником, а обычный человек вдруг показывает оскал монстра. Сюжет построен по принципу американских горок и изобилует неожиданными поворотами, которые переворачивают все с ног на голову. Предсказать развитие событий совершенно невозможно, остается только поражаться и изумляться. Пока Арина только раскрывает свой колдовской потенциал, Татьяна Корсакова своим писательским талантом овладела уже в полной мере, создавая настолько живые и увлекательные истории, которые не отпускают еще долго после того, как закроешь книгу. Ее книги выходят в издательстве «Эксмо»в авторской серии «Знаки судьбы».

Больше, чем любовно-авантюрный роман

Долгое время Татьяна пыталась удержать себя в рамках любовно-авантюрного романа, но очень скоро на страницы книг выплеснулась страсть к непознанному и паранормальному. Вдохновение и информацию она черпает из Интернета, городских легенд, народных сказаний, древних книг и собственной буйной фантазии.Татьяна Корсакова умеет заглянуть в суть вещей и многое в своих книгах объясняет вполне логически. Необъяснимым чудом в её историях остаётся только любовь. Некоторые авантюрные любовные романы она пишет под псевдонимом Алина Корсак. Например, «Любовь наотмашь», «У любви нет голоса, или Охотана Лизу». Как говорят многочисленные рецензии к ее работам, Татьяна показывает небывалые способности к написанию красивых, захватывающих историй, которые не подходят под определение стандартного среднестатического любовного романа и резко выделяются на их фоне.

Романы Корсаковой отличаются не только изысканностью женского пера, но и также умелыми оборотами, красивым построением сразу нескольких сюжетных линий и тонким их переплетением. Знание мифологии помогло писательнице вносить мистические элементы в свои произведения, делая их более загадочными и непредсказуемыми. Согласно многочисленным отзывам благодарных читательниц книги Татьяны захватывают с первой строчки, заставляют испытывать самые разнообразные эмоции на протяжении всего чтения – и радость, и сопереживание главному герою романа, а также напряженное ожидание нового сюжетного поворота. Писательница сегодня приобретает все большую популярность, а желающие купить ее произведения появились и за границей.

Книги Татьяны Корсаковой можно почитать в Централизованной библиотечной системе для взрослых г. Одессы, заказав их по внутрисистемному абонементу.