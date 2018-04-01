Венгры Закарпатья проголосовали за Орбана «в благодарность за венгерские паспорта»

В прошедших в Венгрии парламентских выборах принимали участие и венгры Закарпатья.

Как передаёт венгерский избирком, 95% закарпатских венгров Закарпатья на парламентских выборах поддержали действующего премьера Виктора Орбана.

«Точной цифры нет, поскольку двойное гражданство в Украине запрещено. Всего в выборах участвовали около 400 тысяч этнических венгров, которые также живут в Словакии, Румынии и Сербии (это в несколько раз больше, чем на прошлых выборах)», — рассказал изданию «Вести» венгерский журналист Золтан Хорват.

По его словам, большинство заграничных венгров, в том числе украинцев, голосовали за партию Орбана в знак благодарности за венгерские паспорта и финансовую помощь Закарпатью.

Правящая партия получила 133 места в парламенте Венгрии из 199, а Орбан в четвёртый раз возглавит Кабмин.

Для Украины победа Орбана означает продолжение прежнего жесткого курса Венгрии. В частности, по отношению к украинизации школьного образования. Будапешт, как известно, обвиняет Киев в ущемлении прав венгерского национального меньшинства на Закарпатье и в ответ проводит ряд дипломатических демаршей. В частности, блокирует проведение совместных мероприятий Украины и НАТО.

В последнее время, по наблюдениям местных жителей, Венгрия усиливает влияние в регионе. «Если раньше они просто финансировали венгерские школы, раздавали паспорта, то теперь стали подключать бизнес. Все помнят, как осенью закарпатским венграм раздавали деньги под открытие стартапов. Парикмахерская, СТО, ресторан, турфирма — открывайте что хотите, вот вам деньги, только предоставьте документы, что вы венгры. Также ходят и предлагают малому бизнесу регистрировать предприятия как совместные с венграми и готовы под это давать деньги», — рассказывает «Вестям» один из местных предпринимателей.

Есть вероятность, что победа Орбана может обернуться новым конфликтом внутри ЕС, поскольку победитель нынешних выборов из-за своей антииммиграционной политики не раз вступал в конфликт с ЕС. Он отказался принять участие в программе переселения беженцев и выступил против дальнейшей интеграции в ЕС.