На юге Одесской области начались испытания ракетного комплекса «Ольха»

На юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса «Ольха».

Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, государственные испытания «стали финализацией масштабного проекта украинских учёных, конструкторов и производственников».

«Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, по всем показателям лучше российского аналога "Смерч"», — сказал Турчинов.

Он также сообщил, что государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик проверит на соответствие заданным параметрам все тактико–технические характеристики ракет. Он пояснил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении.

«Учитывая управляемость ракет, для каждой из них будут определены отдельные цели на разной дальности», — добавил секретарь СНБО Украины.

Турчинов отметил, что после завершения этих масштабных государственных испытаний ракетные комплексы «Ольха» будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнёт их серийное производство.