Тушение горящих полей орошения длилось около четырех часов

За минувшие сутки подразделения Главного управления Государственной службы по ЧС в Одесской области совершили 10 выездов для ликвидации возгораний сухой травы.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГСЧС. Как отмечается, в 11:52 поступил сигнал о загоревшемся камыше на Балтской и Хаджибеевской дорогах (одесские поля орошения). Приехавшие на место происшествия спасатели наблюдали пожар одновременно на нескольких отдельных участках местности — горели камыш, мусор и автошины. Для полной ликвидации очагов возгорания на общей площади в четыре гектара пожарным понадобилось более четырёх часов.

Кроме того, сухая трава загорелась в селе Монаши (площадь пожара составила 400 квадратных метров, а его тушение заняло полтора часа) и селе Турлаки (50 квадратных метров) Белгород–Днестровского района Одесской области. Неподалёку от населённого пункта Дибровка Котовского района (переименован в Подольский) было ликвидировано возгорание сухой травы на 300 «квадратах» открытой местности. Также произошли пожары в райцентре Раздельной, на улицах Театральной и 1 Мая, в п г т Овидиополь, на улице Шевченко, и в райцентре Измаиле, на улице Лесной.