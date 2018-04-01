Памятник самой толстой кошке Одессы Баззарине возле Нового рынка

Самой толстой кошке Одессы Баззарине поставили бронзовый памятник на углу улиц Торговой и Садовой, где располагается мясной корпус «Нового рынка».

Как сообщил глава платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун, автором произведения выступила скульптор Татьяна Штыкало.

«А вообще знакомьтесь - когда-то её звали Баззарина и она была "смотрящей" (шутка ли 18 кг) за мясным корпусом Нового рынка, рядом с которым теперь и стоит, напоминая прохожим о еще одной легенде, которую получилось сделать теперь уже достоянием одесситов и гостей города...Это не памятник и не городской интерьер, это маленькая инсталляция, но она как и громоздкие архитектурные сооружения вбирает в себя то, что мы называем родным городом!», - написал Кавун на своей страничке в Facebook.

Памятник установили в рамках проекта «Город скульптур», который инициирован на социальной платформе «Доброе дело». В рамках этого проекта планируется разместить около 40 скульптур котов по всему городу.