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  • Дата: Вчера, 15:30
Вчера, 15:30

Памятник самой толстой кошке Одессы Баззарине возле Нового рынка

Категория: Новости / История и культура

Памятник самой толстой кошке Одессы Баззарине возле Нового рынка

Самой толстой кошке Одессы Баззарине поставили бронзовый памятник на углу улиц Торговой и Садовой, где располагается мясной корпус «Нового рынка».

Памятник самой толстой кошке Одессы Баззарине возле Нового рынка

 

Как сообщил глава платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун, автором произведения выступила скульптор Татьяна Штыкало.

«А вообще знакомьтесь - когда-то её звали Баззарина и она была "смотрящей" (шутка ли 18 кг) за мясным корпусом Нового рынка, рядом с которым теперь и стоит, напоминая прохожим о еще одной легенде, которую получилось сделать теперь уже достоянием одесситов и гостей города...Это не памятник и не городской интерьер, это маленькая инсталляция, но она как и громоздкие архитектурные сооружения вбирает в себя то, что мы называем родным городом!», - написал Кавун на своей страничке в Facebook.

Памятник установили в рамках проекта «Город скульптур», который инициирован на социальной платформе «Доброе дело». В рамках этого проекта планируется разместить около 40 скульптур котов по всему городу.

 



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